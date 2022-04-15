Работу Центрально-Казахстанской академии приостановили из-за многочисленных нарушений

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК провел проверку в Центрально-Казахстанской академии и выявил множество нарушений законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой", - сообщила глава управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

Она отметила, что из-за отсутствия системы внутреннего обеспечения качества студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговых баллов.

Кроме того, выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга", - отметила глава управления.

По ее словам, анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей. Поэтому большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от 1 до 5 человек.

Пользуясь правом обжалования, вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения комитета признаны законными", - сообщила Сапарбекова.

Она добавила, что студенты академии могут уже сейчас перевестись в другие вузы, чтобы избежать проблем с недействительностью дипломов. Часть студентов уже сделала это во время зимней сессии.