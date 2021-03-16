Школы РК начнут переход на 12-летнее обучение и латиницу в 2023 году

На 100% завершен переход школ на обновленное образовательное содержание. Для обеспечения безопасности детей школы во всех регионах на 100% обеспечили видеонаблюдением, теплыми туалетами обеспеченность составляет 99%. С 2023 года планируется поэтапный переход на 12-летнее обучение. Для этого мы должны провести большую работу: обновить госстандарт, учебные программы и типовые учебные планы", - цитирует Аймагамбетова Kazpravda.kz.
По словам министра, приоритетными предметами в школах станут математика, информатика и языки.
По истории Казахстана и всемирной истории будут введены единые учебники. С 2023 года планируется внедрение латинской графики", - резюмировал Аймагамбетов.
Ранее глава МОН РК прокомментировал переход на 12-летнее обучение в школах.
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