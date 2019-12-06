Глава МОН РК прокомментировал переход на 12-летнее обучение в школах

Он сообщил, что по данному вопросу идет подготовка.
"Поспешных решений в образовании быть не должно. Мы должны подготовиться со всех сторон", - сказал министр журналистам в кулуарах сената, отметив, что нужно подготовить материально-техническую базу, учителей, учебники, программы.
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил МОН организовать переход на 12-летнее обучение системно и без спешки.
Также министр образования и науки РК сообщил, что дано поручение Министерству культуры и спорта РК доработать алфавит для перехода на латиницу.
Пока доработанного и утвержденного варианта нет, поэтому говорить о том, что в 2020 году мы будем учиться в школах на латинице, не приходится. Это долгий процесс", - отметил Асхат Аймагамбетов.
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