Токаев поручил МОН организовать переход на 12-летнее обучение системно и без спешки

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с докладом о текущей работе ведомства и его планах на будущее, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства поддержал министерство по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов , чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени. Он также поручил разработать нормативно-правовую базу указанной процедуры на законодательном уровне.

Президент поручил министерству системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение , уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом", - отметили в пресс-службе.

Также глава государства встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальей Годуновой, которая доложила о ходе исполнения поручений, обнародованных в послании народу Казахстана.

Глава государства был ознакомлен с результатами работы по анализу эффективности деятельности квазигосударственного сектора. Годунова представила информацию о ходе аудита, проводимого в ряде регионов , в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, городе Алматы, а также в отдельных государственных органах. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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