В Казахстане 17 августа стартует комплексное тестирование для поступления в магистратуру

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартует 17 августа, передает Kazakhstan Today.

В связи с продлением карантина в стране, переносятся сроки проведения комплексного тестирования. Тестирование пройдет с 17 августа по 1 сентября 2020 года. Обновленные пропуски будут готовы в личных кабинетах на сайте https://pvo-zayav.testcenter.kz/login после 10 августа. Тестирование пройдет в компьютерном формате (не онлайн), с возможностью использования калькуляторов, установленных на компьютерах. Черновики (листы А4) также будут предоставлены организаторами. На апелляцию можно будет подать сразу же после завершения тестирования (в течение 30 минут)", - сообщается на сайте Национального центра тестирования.

Как уточнили в Министерстве образования и науки, свидетельство по итогам КТ будет выдаваться в электронной форме.

КТ состоится в компьютерном формате на базе 18 региональных центров тестирования. Для соблюдения акакдемической честности компьютеры будут обеспечены видеокамерами.

Тестирование для каждого участника начнется индивидуально. Тестируемые могут пропускать и возвращаться к предыдущим вопросам, менять варианты ответов. На апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Время тестирования - 3 часа 55 минут, количество заданий - 130. Комиссия может не пустить на комплексное тестирование поступающего за попытку пронести запрещенные предметы или за попытку сдать тестирование через подставное лицо. При запуске и рассадке тестируемых будут соблюдены санитарные меры безопасности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в связи с продлением карантинного режима в стране Министерство образования и науки РК продлевает срок приема документов в первый класс до 20 августа.

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