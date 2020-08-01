МОН продлил срок приема документов в первый класс до 20 августа

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Прием документов в первый класс в Казахстане продлевается до 20 августа, передает Kazakhstan Today.

В связи с продлением карантинного режима в стране Министерство образования и науки РК продлевает срок приема документов в первый класс до 20 августа. На сегодняшний день поступило порядка 350 тысяч заявлений, преобладающее большинство из них принято через портал "электронного правительства" egov.kz", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно представить по мере их получения.

По письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер", - напомнили в ведомстве.

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