В Алматы с 1 июня стартует прием документов для поступления детей в первый класс

Алматы.29 мая. Kazakhstan Today - Прием заявок на поступление в первые классы школ Алматы стартует 1 июня, передает Kazakhstan Today.



"С 1 июня 2020 года начинается прием в первые классы школ города. В государственных организациях среднего образования прием осуществляется в электронном формате. Преимущество электронной системы - это оформление заявки не только по территории обслуживания (микроучастку) школы, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест, информация о которых доступна на веб-портале государственных услуг: https://bilimalmaty.kz", - сообщает управление образования Алматы.



Отмечается, что организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.



"Регистрация детей в первый класс будет проводиться c 1 июня по 30 августа текущего года на сайте https://bilimalmaty.kz, а также на портале электронного правительства https://egov.kz/. Услуга предоставляется бесплатно. Для получения подробной информации обращаться по телефонам: 8 (727) 351-30-37, 8 777 7277727, 8 (727) 272-1100", - говорится в сообщении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства