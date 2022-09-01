В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования

Фото: depositphotos.com

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане планируют освободить педагогов, имеющих стаж работы более 30 лет, от квалификационного тестирования. Об этом рассказал министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Министр просвещения напомнил, что в настоящее время аттестация всех педагогов состоит из двух этапов: первый этап - обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания, второй этап - последующая оценка портфолио, достижений педагога и учеников.

Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ", - написал Аймагамбетов в Telegram.

Также, по его словам, от тестирования освободят педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа, но имеющих высшую/первую категорию по старой системе аттестации, если они переходят на категорию "педагог-модератор". В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио.

Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях", - пояснил министр.

Педагогов, которым осталось 4 года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтверждают имеющуюся по новой системе категорию. Если же они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию и, соответственно, получать надбавку, то аттестация будет проходить на общих основаниях.



