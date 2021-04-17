В Алматы построят 8 новых школ и два детсада

АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Власти Алматы и застройщики объединят усилия для создания удобной инфраструктуры. В частности, в этом году в городе построят 8 новых школ, расширят 17 школ и построят два детских сада на 400 мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня в ходе онлайн-брифинга руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев, в 2020 году в Алматы завершено строительство 18 объектов образования. Это позволило создать 3817 ученических и 240 дошкольных мест. В текущем году продолжаются работы по реконструкции и сейсмоусилению восьми зданий.

В текущем году ведется строительство восьми новых школ на 12 600 ученических мест, 17 пристроек на 8263 ученических мест 2 новых детских садов на 400 мест. Кроме того, на 14 объектах будет выполнена реконструкция и сейсмоусиление. Таким образом, на 41 объекте будет идти строительство, ремонт либо реконструкция", - сообщил Нурашев.

По его словам, все новые школы Алматы строятся с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом самых современных мировых стандартов.

Также Сапар Нурашев особо отметил строительство объектов дополнительного образования. К примеру, в рамках реализации комплексного плана "Новый Алматы", в 2021 году в Алатауском и Наурызбайском районах предусмотрено строительство двух центров инновационного творчества - Дома школьников. На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации.

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