Сагинтаев обратился к студентам Алматы: ваши таланты и смелость необходимы городу

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к студентам вузов Алматы с призывом принять участие в развитии города, передает Kazakhstan Today.

Алматы город молодых, по-хорошему дерзкий, амбициозный. У нас проживают порядка 700 тыс. молодых людей. Если всего в городе проживает 1 млн 800 тыс. горожан, то это получается, почти каждый третий - молодой человек. Из них почти 170 тысяч - студенты вузов. Почти 50 тысяч - студенты колледжей. Все они обучаются в 39 вузах и 81 колледже. Алматы - по сути самый крупный молодежный город страны", - сказал Бакытжан Сагинтаев на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби.

Он отметил, что молодые люди энергичны, лишены какой-либо косности и имеют свежее восприятие жизни, чувствуют ритм меняющейся цивилизации.

Ваша энергия, ваши таланты и смелость необходимы городу. Особенно сейчас, когда в этом году фактически стартовал новый этап развития нашего города. Мы завершили разработку по поручению Первого Президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева проекта Стратегии долгосрочного развития города. Мы назвали этот документ "Алматы-2050", - рассказал глава мегаполиса, подчеркнув, что рассчитывает на прямое участие и поддержку студенческой молодежи.

Аким также подчеркнул, что принимаемые сейчас стратегические решения создают тренд развития для города и всех его жителей.

Будущее Алматы - это Алматы нового поколения профессионалов, ученых, управленцев, бизнесменов и многих других. И именно вы, сегодняшние студенты, - бесценный человеческий капитал города. Вы сможете сохранить Алматы зелёным городом, развить интеграцию природных и городских систем, а главное, именно вы своими будущими успехами поможете сделать Алматы городом равных возможностей, "городом без окраин", - заключил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, что 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. В этой связи предусмотрен ряд мер поддержке молодых людей. В частности, как ранее сообщил аким Алматы, в мегаполисе до конца года в рамках госпрограммы "Нурлы жер" будет выдано более 1000 квартир для работающей молодежи

Вместе с тем повышение качество вузовского образования обозначено одним из приоритетов в рамках Пяти социальных инициатив президента РК. При этом особое внимание глава государства уделил комфортному проживанию студентов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства