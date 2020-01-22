Систему управления в сфере образования изменят в РК в 2021 году

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - В Казахстане будет изменена система управления в сфере образования, передает Kazakhstan Today.

С января 2021 года будет изменена система управления в сфере образования. Все районные и городские отделы образования будут переданы областям. Передача отделов образования будет осуществлена с сохранением статуса юридического лица. При этом отделы образования будут подотчетны и подконтрольны управлениям образования. С передачей функций будет передано и администрирование бюджетных средств, то есть все бюджетные средства, выделяемые на сферу образования, будут аккумулироваться на уровне области", - сообщила на пресс-конференции в СЦК вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

Кроме того, также будет изменен порядок назначения и увольнения руководителей органов управления образования. С текущего года назначение и увольнение руководителей будет осуществляться по согласованию с Министерством образования и науки.

Управления образования будут назначать и освобождать от должностей первых руководителей отделов образования по согласованию с МОН РК. При этом сохраняются следующие компетенции акиматов районов: обязательное трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот; содействие трудоустройству выпускников; содействие обеспечению жилищно-бытовыми условиями молодых специалистов, прибывших на работу в организации образования в селах; рассмотрение вопроса льготного проезда обучающихся на общественном транспорте", - сказала Асылова.

В Минобразования считают, что это позволит не только повысить качество кадрового состава органов управления в сфере образования.

Совместное, консультативное решение обеспечит объективность, эффективность, а также скоординированность при назначении руководящего состава органов управления", - отметили в МОН РК.

Кроме того, для своевременного доведения бюджетных средств до потребителя и эффективного размещения государственного образовательного заказа, с 1 января текущего года в действие вступила норма закона РК " Об образовании " о размещении государственного образовательного заказа Оператором уполномоченного органа в области образования.

Оператором уполномоченного органа в области образования по размещению государственного образовательного заказа определен АО "Финансовый центр".

Также изменяется процедура размещения государственного образовательного заказа. В частности, будет осуществлен переход от комиссионного принятия решения.

На сегодня, соответствующий проект нормативно-правового акта направлен на регистрацию в органы юстиции и предусматривает следующее: оператор объявляет о приеме заявлений для размещения госзаказа на собственном интернет-ресурсе; частная школа предоставляет заявление и пакет документов (копия лицензии на образовательную деятельность, справка о госрегистрации/перерегистрации юридического лица, справка о наличии счета в банке второго уровня РК); оператор по результатам рассмотрения заявлений формирует перечень частных школ для размещения госзаказа; частная школа заключает договор с оператором и осуществляет образовательный процесс; оператор осуществляет ежемесячные выплаты согласно актам выполненных работ", - разъяснили в пресс-службе министерства.

При этом для получения государственного образовательного заказа устанавливается предельный размер родительской оплаты за обучение в частной организации среднего образования.

Будет осуществлен отказ от комиссионного принятия решений и сокращен пакет документов. Данное упрощение исключит избирательность по отношению к организациям со стороны госорганов, а также риски коррупции, так как право выбора будет принадлежать родителям. На сегодня страна нуждается в развитии частных школ. С каждым годом растет дефицит ученических мест, аварийных и трехсменных школ. Частные школы позволяют решать эту проблему наряду с государственным строительством", - отметила Асылова.

По ее информации, в прошлом году в Казахстане открылось 70 частных школ, что позволило ввести 21 тысячу ученических мест, пишет Kazpravda.kz

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