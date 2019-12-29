Президент Казахстана подписал ряд законов

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон РК "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, подписан закон РК "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия", направленный на приведение действующего законодательства в соответствии с принятым законом "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия".

По информации пресс-службы, главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования".

Также президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте".

Текст законов публикуется в печати.

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