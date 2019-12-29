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Президент РК подписал закон об обязательном социальном страховании

28.12.2019, 18:04 11017
Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об обязательном социальном страховании", передает Kazakhstan Today. 
 
По информации пресс-службы президента, главой государства подписан закон об обязательном социальном страховании. 
 
Кроме того, президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения". 

Текст законов публикуется в печати.

 

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