Президент РК подписал закон об обязательном социальном страховании

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об обязательном социальном страховании", передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы президента, главой государства подписан закон об обязательном социальном страховании.
Кроме того, президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения".
Текст законов публикуется в печати.
Напомним, что с 1 января 2020 года в РК стартует обязательное социальное медстрахование. При этом программа уже апробируется в пилотном режиме в Карагандинской области с 1 сентября этого года.
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