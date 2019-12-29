Президент РК подписал закон об обязательном социальном страховании

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об обязательном социальном страховании", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы президента, главой государства подписан закон об обязательном социальном страховании.

Кроме того, президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения".





Текст законов публикуется в печати.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства