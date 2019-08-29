В Карагандинской области запущен пилотный проект по внедрению медицинского страхования

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и акима области Ерлана Кошанова запущен пилотный проект по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает Kazakhstan Today.

Получать медицинские услуги в рамках ОСМС жители Карагандинской области начнут уже с 1 сентября, в то время как в остальных регионах Казахстана этот проект будет запущен с 1 января 2020 года.

Готовность региона к пилотному запуску обсудили на прошедшем сегодня в Караганде совещании с участием руководства Минздрава, акима области и руководства регионального управления здравоохранения. Как было отмечено, внедрить проект в пилотном режиме решили именно в Карагандинской области потому, что все медицинские учреждения здесь уже успели перейти на комплексную медицинскую информационную систему (КМИС). Это означает, что все данные о пациентах, их диагнозах и назначенных лекарствах и процедурах хранятся в единой базе данных. Благодаря этому внедрить систему ОСМС в регионе будет проще, сообщили в пресс-службе акима области.

По всем факторам имеется полная готовность. Обеспечен высокий уровень цифровизации, все жители имеют электронные паспорта здоровья. Также идёт активная модернизация объектов здравоохранения, в том числе с привлечением бизнеса. Мы целенаправленно решаем проблему нехватки медицинских кадров. В текущем году мы ожидаем прибытия порядка 500 молодых специалистов. Проведена почти полная актуализация статусов граждан в системе ОСМС, осталось актуализировать всего 2% жителей области", - проинформировал Ерлан Кошанов.

Вместе с тем предполагается, что апробация медицинского страхования в регионе позволит выявить все недостатки системы и оперативно скорректировать их до 1 января. Особое внимание уделят нормативно-правовой базе, готовности информационных систем, учёту потребителей медицинских услуг, совершенствованию методов закупа и оплаты.

По информации пресс-службы, в рамках пилотного проекта в Карагандинской области также апробируют программу Сактандыру, которая позволяет определить статус пациента в системе обязательного медицинского страхования.

ОСМС - это дополнительный пакет медицинских услуг, который будет предоставляться только застрахованным гражданам за счёт накоплений в фонде. В этот пакет войдут обследования, в том числе и дорогостоящие, такие как томография, широкий спектр консультаций узких специалистов, расширение списка бесплатных лекарств. Сегодня мы оплачиваем из бюджета каждое третье рецептурное лекарство. Постепенно мы придём к тому, что все рецептурные лекарства будут предоставляться либо бесплатно, либо с существенным субсидированием", - отметил Елжан Биртанов.

На тестовое внедрение системы медстрахования из республиканского бюджета выделено 2,3 млрд тенге. Предусмотрены профилактические осмотры на предмет раннего выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, глаукомы и вирусных гепатитов более чем 175 тыс. человек. В сумму также входит предоставление медицинской реабилитации для тех, кто перенёс инсульт, инфаркт, тяжёлую травму или сложную операцию.

Внедрение системы обязательного медицинского страхования не отменяет бесплатных медицинских услуг, доступных всем, вне зависимости от наличия страховки. К таким услугам будут относиться вызов скорой помощи, экстренная госпитализация и другие. Всего в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи жителям Карагандинской области планируют оказать 5,6 млн услуг в год.

В Карагандинской области 549 тысяч работающих граждан уже сделали взносы в систему обязательного медицинского страхования. Общая сумма платежей составляет 15,4 млрд тенге.

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