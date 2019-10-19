На оказание бесплатной медпомощи на следующие 3 года медорганизациям РК выделено 2,8 трлн тенге

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - На оказание бесплатной медпомощи на следующие 3 года медорганизациям страны выделено 2,8 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в НАО "Фонд социального медицинского страхования", в рамках 3-летнего республиканского бюджета будет направлено дополнительно более 2,3 трлн тенге на развитие системы здравоохранения.

"Госкорпорация "Правительство для граждан" предоставляет сведения по 15 льготным категориям граждан, за которых оплатит государство. Их численность составляет около 11 млн человек. По состоянию на 1 октября текущего года по городу Нур-Султан количество прикрепленных жителей к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) составило 1 139 564 человек. Соответственно, важно чтобы каждый гражданин был прикреплен к выбранной поликлинике, своему участковому врачу. 13 179 горожан (1,2%) еще не прикреплены к медорганизациям. Сейчас в столице медицинские услуги оказывают 28 государственных и 46 частных клиник. Из них 22 государственных и 35 частных уже готовы оказывать услуги в рамках ОСМС", - сообщил на брифинге директор столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нурлыбек Кабдыкапаров.

Также Нурлыбек Кабдыкапаров заострил внимание, что "населению не стоит беспокоиться о том, что они не смогут получить медицинские услуги, если к началу года они не будут застрахованы".

В переходный период - с 1 января по 31 марта 2020 года включительно - все население республики имеет право на медицинскую помощь в системе ОСМС. После завершения переходного периода право на медицинскую помощь в системе ОСМС получат граждане со статусом застрахованных. Плательщики Единого совокупного платежа (ЕСП) для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС обязаны оплачивать взносы не менее 3 месяцев подряд. Если возникли обстоятельства, когда граждане не смогут по тем или иным причинам производить отчисления, то медуслуги пакета ОСМС они получат в течение 3 месяцев с момента прекращения уплаты отчислений или взносов", - сказал он.

По данным ФСМС граждане могут оплатить взносы по медицинскому страхованию в отделениях банков второго уровня или Казпочты. На данный момент рассматривается вопрос по установке терминалов оплаты в медорганизациях для удобства жителей и это позволит сократить время ожидания в кассах банков второго уровня и сделать моментальную оплату в той поликлинике, где обсуживается.

С 1 сентября текущего года начат пилотный проект по обязательному социальному медицинскому страхованию в Карагандинской области. В тестовом режиме ОСМС определяется статус застрахованных, раздельный учет средств ГОБМП и ОСМС. Всего численность населения Карагандинской области составляет 1 377 758 человек, из них 747 881 лица 15 льготных категорий граждан. Количество не застрахованных людей достигло 133 901 человек.

Напомним, с 1 января 2020 года медицинские услуги будут представлены в рамках двух пакетов - гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В рамках ГОБМП граждане РК и оралманы, независимо от статуса застрахованности, будут получать скорую помощь, услуги санавиации, первичную медико-санитарную помощь с основными консультативно-диагностическими услугами, амбулаторное обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения при хронических заболеваниях, требующих динамического наблюдения (артериальная гипертония, сахарный диабет и т.д.), и социально значимых заболеваниях (туберкулез, онкология, ВИЧ-инфекция и т.д.), а также стационарное лечение, лечение на уровне дневного стационара и стационаре на дому при хронических заболеваниях, требующих динамического наблюдения (артериальная гипертония, сахарный диабет и т.д.) и социально значимых заболеваниях (туберкулез, онкология, ВИЧ-инфекция и т.д.). Экстренная стационарная помощь при угрозе жизни пациента также будет оказываться в рамках ГОБМП. Вместе с тем в рамках ГОБМП нуждающимся будет доступно восстановительное лечение при туберкулезе, паллиативная помощь и сестринский уход.

Медицинские услуги в рамках пакета ОСМС будут предоставляться гражданам Республики Казахстан, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики, имеющим статус застрахованности. В рамках ОСМС предоставляются:

1. Консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста ПМСП и профильных специалистов включает:

1) профилактические медицинские осмотры детей в возрасте до восемнадцати лет и лиц старше восемнадцати лет в порядке и с периодичностью, утвержденной МЗ РК;

2) прием и консультации профильными специалистами лиц с заболеваниями, не подлежащими динамическому наблюдению в рамках ГОБМП, в том числе:

диагностические услуги, в том числе дорогостоящие инструментальные исследования (КТ, МРТ и т.д.) и лабораторную диагностику (ИФА, ПЦР и т.д.), по направлению специалиста при наличии показаний;

применение высокотехнологичных медицинских услуг;

выполнение профильными специалистами медицинских манипуляций и процедур;

оказание стационарозамещающей помощи;

выписку рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия сверх ГОБМП;

экспертизу временной нетрудоспособности.

3) оказание экстренной стоматологической помощи для беременных, детей до 18 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алка", "Кумис алка", имеющих звание "Мать-героиня";





и плановой стоматологической помощи беременным и детям (кроме ортодонтии).

2. Стационарозамещающая помощь предоставляется, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации.

3. Плановая стационарная помощь предоставляется, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации с предоставлением пациенту на весь период госпитализации койко-места, без предоставления дополнительных сервисных услуг в палате стационара (телевизор, холодильник, телефонная связь, заказное питание, индивидуальное пребывание в палате, за исключением случаев, обусловленных медицинскими показаниями).

4. Медицинская реабилитация и восстановительное лечение по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации.

5. Патологоанатомическая диагностика заболеваний, не входящих в ГОБМП.

6. Обеспечение лекарственными средствами сверх ГОБМП.

Допускается применение не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией.

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