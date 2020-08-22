В Казахстане изменят систему оценки знаний школьников

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Внесены изменения в систему оценивания учебных достижений в 1-11(12) классах, которые будут применяться в условиях карантинных и ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

В новом учебном году в первой четверти будет проводиться одна суммативная работа за раздел (СОР) и одна суммативная работа за четверть (СОЧ). Четвертная оценка будет выводиться на основе показателей ежедневного оценивания, СОР и СОЧ", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

В ведомстве напоминают, что новый учебный год начнется в дистанционном режиме. По желанию и заявлениям родителей ученики начальных классов могут обучаться в школах в очном формате. К обучению в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний (это указывается в заявлении).

Предусмотрено ежедневное измерение температуры у школьников и педагогов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек. Заявления принимают классные руководители через доступные средства связи. Дежурные классы начнут формировать с 25 августа", - уточнили в МОН РК.

Кроме того, в сельских населенных пунктах с благополучным санитарно-эпидемиологическим фоном учебный процесс также будет проходить в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности.

Отмечается, что родители должны сопровождать детей до входных дверей школы перед началом учебного дня и от наружных дверей школы до дома после завершения учебного дня. Продолжительность уроков в дежурных классах будет оставлять 40 минут. Перемены между уроками будут организованы в разное время для разных классов.

В классах будут проводить влажную уборку после каждого второго урока, а в коридорах и холлах - после каждой перемены. Работа столовых и буфетов в школах приостанавливается.

Школы обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками для обработки обуви и санитайзерами.

Требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде.

В ведомстве подчеркнули, что министерство не принимает решение относительно выбора той или иной образовательной интернет-платформы, каждая школа самостоятельно выбирает интернет-платформу, с помощью которой будет организовано дистанционное обучение.

Как и в четвертой четверти прошлого учебного года, с понедельника по пятницу на республиканских телеканалах "Балапан" и "Ел-Арна" будут транслироваться телевизионные уроки для использования в качестве дополнительного образовательного ресурса", - заключили в Минобразования.

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