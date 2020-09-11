В МОН рассказали об оценке знаний школьников на дистанционном обучении

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, нужны ли оценки при дистанционном обучении, передает Kazakhstan Today.

С 2016 года, когда начали внедрять обновленные программы, как раз звучали совершенно другие призывы. Когда в принципе были отменены отметки, когда каждый раз формативное оценивание проводилось как раньше по пятибалльной шкале, каждое занятие вместо этого было нормативное оценивание, которое в целом оценивало и диагностировало, где находится ребенок и какие темы он не усваивает или, наоборот, усваивает, достигает ли он цели урока. Тогда нам говорили: верните нам, пожалуйста, ежедневные оценки, без этих оценок мы не можем. Теперь, через 4 года, в связи с тем, что у нас дистанционное обучение, в четвертой четверти процентов 70-80 обращений как раз были по поводу этих оценок", - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, родителям во время дистанционного обучения дискомфортно не видеть, какие темы осваивает их ребенок, а какие нет.

То есть, ему дают задание, он видит результат только в форме суммативных оцениваний СОРов и СОЧей, а родители хотят видеть каждый день определенное оценивание ребенка", - пояснил Аймагамбетов.

Методистами вместе с экспертами во время подготовки к новому учебному году было принято решение дать возможность учителям ежедневно формативно, как раньше, оценивать действия детей.

Но это не означает, что каждый день учитель должен ставить оценки. Так же, как и было раньше, при пятибалльной традиционной системе оценивания, если в классе находится 25 детей, учитель не ставил всем 25 оценки. Такая же ситуация и у нас. Если мы говорим, что порядка 2 млн уроков проводится, мы видим, что оценок выставляется порядка 700 тысяч. Поэтому оценки, я думаю, в настоящее время как форма определенной части диагностики и как возможность обратной связи как раз при дистанционном обучении нужна", - добавил министр.

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