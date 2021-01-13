Глава МОН разъяснил принятые поправки по вопросам образования

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов разъяснил основные положения закона о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам образования, подписанного главой государства 8 января , передает Kazakhstan Today.

Одной из важных норм принятого закона стало внедрение института государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей. Я ранее уже писал об этом пост. Скажу лишь, что госзаказ теперь будет размещаться и в частных организациях в рамках ГЧП. Это даст возможность без больших затрат со стороны государства поэтапно решить вопрос занятости детей в секциях, кружках и других развивающих центрах", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, законом принята давно обсуждаемая норма по возвращению государственной аттестации детских садов, школ и колледжей.

Аттестация является инструментом внешнего мониторинга и оценки исполнения установленных стандартов организациями образования. Самое главное, чтобы аттестация не была репрессивным инструментом, просто констатирующим проблемы, а стала механизмом выявления проблемных зон и предоставления четких рекомендаций для их устранения. Именно в рамках такого подхода будет реализована эта процедура. Раз в пять лет организации будут проходить аттестацию, которая включает в себя проведение срезов качества знаний, опросы родителей, учащихся, педагогов, оценку соответствия материально-технической базы, кадрового состава и других аспектов установленным требованиям", - уточнил министр.

Также вводится норма по обязательному проведению экспертизы и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ до внедрения их в учебный процесс.

Иными словами, теперь учебные программы до внедрения в учебный процесс в обязательном порядке должны пройти экспертизу и апробацию, во время которой как раз будут выявляться возможные недостатки. Это очень важная норма, спешки в деле внедрения новых учебных программ быть не должно.

Да, это ограничивает министерство, но вместе с тем является механизмом внедрения только продуманных, научно обоснованных и апробированных программ. Кроме того, для дальнейшего улучшения качества учебников, установления единообразия при разработке учебных материалов принята поправка, определяющая компетенцию министерства устанавливать требования к структуре и содержанию школьных учебников и учебно-методических комплексов. Данная норма направлена на повышение качества учебников", - отметил Аймагамбетов.

По его словам, в законе определена компетенция МОН по утверждению перечня предметов и веществ, которые запрещается вносить и использовать в организациях образования. Эта норма введена в профилактических целях, а также в целях соблюдения норм безопасности обучающихся в стенах учебного заведения.

В законе появились новые нормы, регламентирующие дистанционное обучение. Закреплено само определение данного понятия и компетенция уполномоченного органа по утверждению Правил организации дистанционного обучения, где и будут определяться требования и процедуры по его осуществлению", - проинформировал министр.

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