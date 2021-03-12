Минобразования планирует внедрить каникулярные декады и летние школы для отстающих учеников

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства рассмотрены системные вопросы развития сферы образования, передает Kazakhstan Today.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания правительства сообщил, что в стране продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. В частности, планируется запуск национальной программы каникулярных декад и летних школ для учащихся с низкими результатами обучения.

Кроме того, будет продолжена работа по выявлению и развитию одаренных детей.

Для предоставления широкой возможности в получении дополнительного образования планируется размещение госзаказа на дополнительное образование.

До 2025 года во всех школах будут созданы условия для занятий спортом. Также будет проработан вопрос предоставления доплаты педагогам физкультуры за проведение внеклассных мероприятий и кружков", - рассказали в пресс-службе главы кабмина.

Кроме того, по словам Аймагамбетова, актуальным остается вопрос охвата детей дошкольным воспитанием и обучением. На сегодняшний день охват детей в возрасте от 2 до 6 лет составляет 71,2%, от 3 до 6 лет - 98,7%. К 2025 году охват детей от 2 до 6 лет достигнет 95%, от 3-6 до 100%.

Глава МОН отметил, что планируется и дальше развивать сеть частных детских садов. Также в планах министерства внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организаций дошкольного воспитания.

Во исполнение поручения главы государства разработана новая модель дошкольного образования. Внедрение модели начнется с нового учебного года. Для этого будет изменен государственный стандарт на основе принципа "обучение через игру". Также новая модель предусматривает тесную работу с родителями для вовлечения их в воспитание и развитие детей", - пояснил министр.

Также в стране предусматривается поэтапный переход на 12-летнее образование. Для улучшения качества учебников впервые будут предусмотрены экспертиза и апробация типовых учебных программ. Также будут утверждены единые требования к структуре и содержанию учебников. Будут организованы курсы повышения квалификации экспертов, сформирована база экспертов", - рассказали в пресс-службе премьер-министра.

Аймагамбетов также поделился, что проводится работа по внедрению академической самостоятельности в колледжах. На законодательном уровне исключена норма об установлении уполномоченным органом сроков обучения в колледжах. Планируется сокращение сроков обучения с 3,6 до двух лет на базе 9 класса и с 2,6 до 1,5 года на базе 11 класса.

Колледжи будут регулировать сроки обучения самостоятельно и иметь возможность реализации собственной продукции.

Кроме того, к 2025 году планируется открытие кампусов 5 ведущих зарубежных вузов на территории республики. В целом это позволит сократить отток талантливой молодежи, считает министр.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства