В МОН рассказали о требованиях к дипломам, выдаваемым по образцу вузов

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - С 2021 года казахстанские вузы будут выдавать дипломы собственного образца. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов рассказал, как защититься от подделок дипломных вузов, передает Kazakhstan Today.

Дауленов напомнил, что в 2018 году принят закон, расширяющий академическую и управленческую самостоятельность вузов. По его словам, этот закон дал возможность вузам разрабатывать собственные образовательные программы, формулировать результаты обучения, определять нагрузку студентов.

Раньше для открытия вузом новой образовательной программы требовалось обращение в МОН, прохождение многочисленных экспертиз и занимало в среднем 2 года. За этот период сама образовательная программа переставала быть актуальной, так как рынок труда быстро меняется, работодатели постоянно ищут таланты с новыми компетенциями. Теперь же вуз сам разрабатывает программу и вносит ее в Реестр образовательных программ МОН", - написал вице-министр в Facebook .

Мирас Дауленов отмечает, что с расширением академической самостоятельности нужно повышать ответственность вузов за выдаваемый диплом.

Если вуз сам разрабатывает образовательную программу, то он должен отвечать за качество подготовки специалиста и за документ, подтверждающий такое качество. Требовать от вузов такой ответственности при дипломах государственного образца невозможно, так как ссылка на Минобразования в дипломе дает неверное восприятие о том, кто готовил специалиста и кто в конечном итоге отвечает за качество его знаний и навыков", - пояснил он.

По его мнению, "шаблонные подходы в высшем образовании не просто вредят, они не дают возможности показать преимущество каждого вуза и не создают конкуренцию".

Конкуренция качества образования набирает свои обороты. Студенты хотят учиться в тех вузах, которые предоставляют качественное образование. Для этого вузы проходят аккредитацию, получают сертификацию работодателей на образовательные программы. Вполне обоснованно, что вузы хотят отойти от единого шаблона и делать в дипломах ссылки на аккредитацию и сертификацию прежде всего для того, чтобы диплом признавался работодателями", - сказал вице-министр.

Он также отметил, что дипломы собственного образца дают работодателям возможность оценивать качество подготовки специалиста. При этом дипломы вузов должны соответствовать минимальным требованиям МОН.

Дауленов отметил, что в каждом дипломе будет уникальный идентификационный номер, сгенерированный МОН.

Каждый такой номер сохраняется в НОБД (Национальная образовательная база данных) и привязывается к конкретному студенту. Это позволит в любое время проверить подлинность диплома. Совпадение номеров дипломов и их изменение исключается. Безопасность данных обеспечит применение технологии блокчейн и шифрование сведений. Привязка дипломов собственного образца к НОБД позволит проверить, учился ли выпускник в вузе, на какой образовательной программе, когда защитил дипломную работу и когда получил диплом. Это нужно для борьбы с "продажей дипломов", в случае если бланки дипломов станут доступны третьим лицам", - разъяснил он, отметив, что каждый диплом в соответствии с законом об образовании, должен содержать защитные знаки.

Вице-министр подчеркнул, что выдача вузом диплома человеку, который не учился в этом вузе, не завершил образовательную программу, будет основанием для лишения лицензии и отзыва аккредитации.

Подделка дипломов собственного образца считается подделкой официальных документов. За такое деяние предусмотрена ответственность по статье 385 Уголовного кодекса", - добавил он.

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