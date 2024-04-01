Более 80 школ переведут на дистанционное обучение из-за паводков
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по ликвидации последствий паводкового периода 88 образовательных организаций переведут на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Уже с этого понедельника для более 3 млн казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023-2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется сложная паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.
Отмечается, что дети обеспечены всем необходимым: одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для осуществления дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4-х классов.
Кроме того, для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации занятия в колледжах Актюбинской области переведены на дистанционный формат обучения.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 11 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.