Бектенов поручил оценить объемы нанесенного паводками ущерба и оказать помощь пострадавшим Дополнено
Фото: МЧС РК
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий поручил начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим от паводков, сообщает пресс-служба главы правительства.
Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - заявил Бектенов.
На заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода было заявлено:
- из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек;
- в пунктах временного размещения находятся 5456 человек;
- на контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен;
- с населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов;
- помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов;
- в работе задействованы более 7 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна;
- ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек;
- на данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды;
- в режиме накопления находится Каргалинское водохранилище;
- акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации;
- при необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.
Дополнено 31.03.2024, 18.50:
В связи с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, столичный и алматинский волонтерские штабы производят сборы гуманитарной помощи пострадавшим.
Гуманитарная помощь принимается по перечню:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Адрес в Алматы: улица Байтурсынова, 22/1. Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Адреса в Астане:
- проспект Сарыарка 13, 5 этаж. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (701) 356-22-96;
- улица Петрова 7. Тел.: +7701 429 1076;
- улица Калдаякова, 11.Тел.: +7707 947 7562;
- ЖК "Саранда", улица Аль Фараби, дом 16. Тел.: +7701 177 3862;
- улица Тамшалы, 24. Тел.: +7747 585 6202, +7702 759 9447;
- улица Магжана Жумабаева, 21б. Тел.: +7701 959 3611;
- улица Бауржына Момышулы, 26. Тел.: +7777 866 7711;
- улица Карасай батыра, 2. Тел.: +7701 405 8207;
- улица Валиханова, 25/2. Тел.: +7775 308 6604.
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