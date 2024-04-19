17.04.2024, 13:15 69526
Правовой статус Национальной академии наук законодательно закрепят в Казахстане
Также в законе "О науке и технологической политике" определяются субъекты научной деятельности и их права
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон "О науке и технологической политике" с сопутствующими поправками.
Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики", - сообщили в пресс-службе нижней палаты.
Также депутаты одобрили изменения и дополнения в Налоговый кодекс по вопросам науки.
Какие изменения закреплены:
- предусмотрены механизмы развития национальной научной системы;
- определяются субъекты научной деятельности и их права;
- закрепляются правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности;
- урегулирован порядок присвоения статуса исследовательского университета и утверждения программы его развития;
- уточняется порядок проведения госконтроля в отношении органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения);
- регламентировано начисление ежемесячных доплат, а также предоставление творческого отпуска ведущим ученым, работающим в организациях высшего и (или) послевузовского образования и научных организациях;
- утверждены налоговые преференции для научных центров, созданных при исследовательских университетах;
- предлагается сократить налоги для предпринимателей, внедряющих достижения казахстанской науки в промышленную эксплуатацию.
Напомним, сегодня мажилисмены также приняли во втором чтении закон "О масс-медиа", приравнивающий все казахстанские сайты к интернет-изданиям.
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18.04.2024, 13:00 27596
Выходные в мае: Минтруда подписало приказ
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказ о переносе дня отдыха в мае подписала министр труда и социальной защиты населения РК.
Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", - говорится в приказе.
Выходной перенесен в целях рационального использования рабочего времени.
Таким образом казахстанцы будут отдыхать в мае в следующие дни:
1 мая, в среду - в День единства народов Казахстана;
7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг) - В День защитника Отечества и День Победы.
4 мая, суббота, будет рабочим днем.
Ранее агентство писало, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
18.04.2024, 12:28 29946
Как защищают казахстанцев от работорговли за рубежом, рассказали в МВД
МИД намерен информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны, четко понимал и брал на себя ответственность
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал о принимаемых мерах защиты казахстанцев от торговли людьми за пределами страны, передает корреспондент агентства.
Мы обладаем определенными ресурсами, обменом информации с коллегами из других стран. Кроме того, мы мониторим ситуацию с безопасностью в странах, в которых наши граждане ездят по различным целям. Ни для кого не секрет, что есть страны риска, где в настоящее время проводятся операции различного рода, столкновения локального и межгосударственного масштаба", - сообщил Кожаев.
Он добавил, что ведомство намерено рекомендовать и информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны четко понимал и брал на себя риски ответственности.
Напомним, в феврале двух казахстанок спасли из рабства в Таиланде. Всего за последние два года на приграничных с Таиландом территориях в трудовое рабство попало около 200 граждан Казахстана.
18.04.2024, 12:16 28416
В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов
Фото:mazhilis_kz
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
В доход государства обращены активы на 24 млрд тенге. Комитетом по возврату активов пополнен специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах.
Напомним, в населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
18.04.2024, 12:07 31081
Насильникам детей хотят ограничить въезд в Казахстан: проект закона вернули в мажилис
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, закон, инициированный депутатами парламента, направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
Сообщается, что в ходе рассмотрения закона в сенате внесены поправки, предусматривающие:
- по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания);
- в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения;
- в связи с включением в закон РК "О миграции населения" самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства, отдельные нормы закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".
Также внесены ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
18.04.2024, 11:03 35596
Президент Казахстана назначил ряд послов
Назначены послы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Султанате Оман
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Мадияр Менилбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
- Айдарбек Туматов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Также указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.
Ранее в Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки.
18.04.2024, 09:49 39496
Резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам
Фото: МЧС
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов проверило 158 государственных лесовладельцев на готовность к пожароопасному сезону. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе совещания по вопросам подготовки к пожароопасному периоду.
По итогам проверки глава ведомства заявил о неполной готовности резервата "Семей орманы", а также Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей к возможным пожарам, сообщила пресс-служба правительства.
В числе нарушений были выявлены отсутствие резерва ГСМ, аварийное состояние зданий лесных пожарных станций, либо их отсутствие, нехватка пожарных вышек, износ спецтехники и т.д. Также среди частых нарушений: отсутствие раций и нехватка спецодежды.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, прошлогодняя трагедия в резервате "Семей орманы" не должна повториться и поручил принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений.
Мы хорошо помним последствия крупных природных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области. Особое внимание хочу обратить на обязательное обеспечение каждого сотрудника противопожарной экипировкой, рациями и необходимым инвентарем", - отметил Бозумбаев.
Вице-премьер поручил акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров.
Акимы областей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий региональных планов", - указал Бозумбаев.
МЧС также поручено в недельный срок внести предложения по увеличению объема предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров.
Минэкологии поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда и материально-техническому дооснащению лесных и природоохранных учреждений.
Кроме того, в период высокой пожарной опасности МВД и акиматами будут приниматься меры по пресечению пребывания физлиц на территории лесного фонда, в том числе для исключения возможных поджогов. В случае выявления подобных фактов граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом.
18.04.2024, 09:26 41266
В Казахстане ожидается жаркое лето: МЧС начинает подготовку к пожароопасному периоду
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане летом ожидается 40-градусная жара. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщили в МЧС.
Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны", - отметил министр по ЧС.
Основными причинами, по его словам, являются слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также не принятие заблаговременных превентивных мероприятий. Эти причины могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.
Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парках и заповедниках отсутствуют", - подчеркнул Чингис Аринов.
Он особо отметил, что превентивные мероприятия необходимо начать уже сейчас, в том числе - создание минерализованных полос и очистить территории.
Глава МЧС сообщил, что согласно предварительному прогнозу лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов.
Силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период, заверил Чингис Аринов.
Как сообщалось ранее, от 600 до 800 лесных пожаров происходит ежегодно в Казахстане.
17.04.2024, 19:57 76411
Комиссии по оценке ущерба от паводков работают во всех пострадавших от паводков регионах РК
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия, сообщает пресс-служба правительства.
Заявления принимаются в населенных пунктах Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и в области Улытау. В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты. Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермеров и владельцев павших сельскохозяйственных животных.
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