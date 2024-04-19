Все казахстанские сайты приравняют к интернет-изданиям

Фото: МЧС

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов проверило 158 государственных лесовладельцев на готовность к пожароопасному сезону. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе совещания по вопросам подготовки к пожароопасному периоду.





По итогам проверки глава ведомства заявил о неполной готовности резервата "Семей орманы", а также Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей к возможным пожарам, сообщила пресс-служба правительства.





В числе нарушений были выявлены отсутствие резерва ГСМ, аварийное состояние зданий лесных пожарных станций, либо их отсутствие, нехватка пожарных вышек, износ спецтехники и т.д. Также среди частых нарушений: отсутствие раций и нехватка спецодежды.





Как отметил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, прошлогодняя трагедия в резервате "Семей орманы" не должна повториться и поручил принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений.





Мы хорошо помним последствия крупных природных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области. Особое внимание хочу обратить на обязательное обеспечение каждого сотрудника противопожарной экипировкой, рациями и необходимым инвентарем", - отметил Бозумбаев.





Вице-премьер поручил акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров.





Акимы областей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий региональных планов", - указал Бозумбаев.





МЧС также поручено в недельный срок внести предложения по увеличению объема предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров.





Минэкологии поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда и материально-техническому дооснащению лесных и природоохранных учреждений.





Кроме того, в период высокой пожарной опасности МВД и акиматами будут приниматься меры по пресечению пребывания физлиц на территории лесного фонда, в том числе для исключения возможных поджогов. В случае выявления подобных фактов граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом.