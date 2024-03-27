26.03.2024, 16:37 2956
Прием заявлений для зачисления в первый класс начнется в Казахстане 1 апреля
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, напоминает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
В ведомстве рассказали, что родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz.
В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанного с тестированием и собеседованиями", - отметила руководитель управления Комитета среднего образования Алия Чокушева.
По информации ведомства, в первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 31 августа продлят срок приема документов для зачисления детей в школы.
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20.03.2024, 18:20 23096
Республиканская комиссия рассмотрела кандидатуры ректоров нескольких казахстанских вузов
Участникам заседания представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления - ректора
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской комиссии, на котором были рассмотрены кандидатуры ректоров нескольких казахстанских вузов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В частности, в Карагандинский технический университет имени Сагынова единогласным решением членов комиссии рекомендована Сауле Сагынтаева.
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова считается одним из основных региональных центров подготовки педагогических кадров. На место ректора претендовали также 3 кандидата", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что большинством голосов рекомендовано назначить Ермека Бурибаева.
Рудненский индустриальный университет обучает специалистов по техническим наукам и технологии. Республиканская комиссия рассмотрела 3 кандидатов. Все представленные программы развития вуза получили высокую оценку. В итоге приняли решение дополнительно рассмотреть вопрос и перенести избрание ректора", - добавили в пресс-службе.
Также участникам заседания представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления - ректора организации высшего и послевузовского образования. В документе предусмотрены более высокие требования к кандидатам.
Ранее был назначен президент Национальной академии наук РК.
15.03.2024, 09:50 40226
Весенние каникулы: сколько дней отдохнут казахстанские школьники
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько дней отдохнут школьники в Казахстане на весенних каникулах, рассказали в пресс-службе Министерстве просвещения РК.
Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно", - проинформировали в ведомстве.
Также Министерство просвещения в целях эффективного проведения и личностного развития в период весенних каникул и досуга школьников предложило взять за основу план мероприятий "Единая программа воспитания".
Предлагается проведение классного часа (...) родительские собрания, проведение субботников и конкурс поделок", - заявила пресс-секретарь Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы.
Напомним, Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул, однако родители и педагоги выразили возмущение тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. В результате в нынешнем году было принято решение вернуть окончание учебного года на 25 мая.
06.03.2024, 18:40 68116
В Минпросвещения прокомментировали скандал на школьной олимпиаде
Региональным управлениям образования поручено провести разъяснительную работу
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее сообщалось, что сельским школьникам, победившим на олимпиаде "Дарынды 1000 бала", предложили заплатить 25 тысяч тенге за диплом, значок и статуэтку. Информацию прокомментировали в Министерстве просвещения РК.
Указанная олимпиада среди сельских школьников "Дарынды 1000 бала" не является официальной и не входит в перечень приказа № 514. Региональным управлениям образования поручено провести разъяснительную работу с педагогами и родителями. Также РНПЦ "Дарын" будут приняты соответствующие меры по недопущению дальнейшей деятельности данной компании", - сообщили в МП.
В ведомстве добавили, что в Казахстане официально действуют следующие олимпиады среди сельских школьников:
- Республиканская предметная олимпиада среди сельских школ для 9-11-х (12-х) классов;
- Национальная интеллектуальная олимпиада для сельских школ "Мың бала";
- Олимпиада "IQanat".
Все олимпиады являются бесплатными", - добавили в Министерстве просвещения.
29.02.2024, 10:09 89116
В школах Казахстана стартует антибуллинговая программа
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения эмоционального благополучия детей в Казахстане стартует антибуллинговая программа "ДосболLike", разработанная Министерством просвещения РК.
Данная программа стартует в пилотном режиме в марте текущего года. После успешной апробации планируется расширить программу "ДосболLIKE" на территории всей страны. Это важный шаг для создания безопасной среды обучения, где каждый ребенок может расти и развиваться, чувствуя себя защищенным", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Программа направлена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие у детей социально-эмоциональных навыков, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, повышение уровня субъективного благополучия детей.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха рассказал, в каких ситуациях буллинг будет оцениваться как правонарушение, за которое предусмотрен штраф.
27.02.2024, 10:22 102061
Казахстанцы могут оценить качество разработанных школьных учебников
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 февраля текущего года проводятся общественные обсуждения вновь разработанных учебников, сообщает Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК.
Поделиться конструктивным мнением представители общественности и научно-педагогического сообщества по качеству содержания, структуры, методическим подходам, языку изложения и оформлению учебников могут на сайте talkylau.ebmso.edu.kz", - проинформировали в Минпросвещения.
На сайте доступны вновь разработанные учебники:
• для 3-го класса "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Русский язык" (для школ с нерусским языком обучения), иностранные языки (английский язык, французский язык);
• для 3, 9-11-х классов "Немецкий язык";
• для 5-9-х классов "Глобальные компетенции" учебники в бумажном варианте;
• электронные учебники по предмету "Цифрлық сауаттылық/Цифровая грамотность" для 3-го класса.
По данным Минпросвещения, возможность принять участие в общественном обсуждении есть у представителей научно-педагогического сообщества, методистов, ученых, а также неравнодушных к качеству учебников казахстанцев.
Для этого необходимо выполнить следующие пункты: зарегистрироваться на веб-портале, ознакомиться с обезличенными оригинал-макетами учебников и во вкладке "добавить комментарий" написать и отправить конструктивные комментарии, предложения и замечания касательно содержания и структуры учебников", - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что казахстанцы часто высказывают недовольство качеством учебников. В апреле прошлого года родители школьников в социальных сетях пожаловались, что ссылка в учебнике за шестой класс по естествознанию ведет на сомнительный сайт знакомств для взрослых.
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников.
26.02.2024, 11:12 108596
Лекарства с истекшим сроком годности хранили в школах Карагандинской области
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Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе прокурорской проверки в школах Карагандинской области выявлены факты хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности преднизолон в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7-летним истекшим сроком годности", - проинформировали в пресс-службе.
Также установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тысяч учеников.
Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7 тысяч детей", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау охранники с алкогольной зависимостью работали в школах.
23.02.2024, 18:00 124091
Президент Казахстана подписал закон об ограничении на использование сотовых телефонов на уроках
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ограничении на использование мобильных телефонов на уроках в школах, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", - говорится в сообщении.
Напомним, законом предусмотрено: утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера.
19.02.2024, 16:33 141676
На 50 процентов поднимут стипендии студентам колледжей
Повышение коснется около 300 тысяч студентов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году стипендия студентов колледжей будет увеличена на 50%, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
С сентября 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей увеличился на 50%. В этом году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тыс. студентов, рассказали в пресс-службе министерства.
Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге", - сказал главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.
Помимо этого, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой - питанием и проездом.
По данным ведомства, всего в колледжах страны обучаются 542 тыс. студентов, из них 344 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.
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