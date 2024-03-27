Прием заявлений для зачисления в первый класс начнется в Казахстане 1 апреля  

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, напоминает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.





В ведомстве рассказали, что родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz





В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанного с тестированием и собеседованиями", - отметила руководитель управления Комитета среднего образования Алия Чокушева.









По информации ведомства, в первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.





Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.



