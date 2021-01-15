Дипломов государственного образца уже не будет - МОН

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал о нормах принятого закона об образовании, которые касаются системы высшего и послевузовского образования, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, для вузов отменено проведение процедуры внешней оценки учебных достижений.

Это связано прежде всего с расширением их академической самостоятельности и предоставлением возможности самостоятельно разрабатывать образовательные программы. В условиях, когда каждый вуз разрабатывает свои ОП, проводить срезы не представляется целесообразным", - написал министр.

Во-вторых, новеллой закона является определение основных требований к содержанию документов об образовании собственного образца, правилам их учета и выдачи.

Ведь уже с 2021 года каждый вуз будет выдавать диплом собственного образца, который станет самостоятельным брендом, за который студенты "проголосуют" своими деньгами или грантом в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, дипломов государственного образца уже не будет", - сообщил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что при этом в целях недопущения выдачи нелегальных или поддельных документов об образовании, учета и систематизации их по серийным номерам будут предусмотрены единые рамочные требования.

К примеру, в информационной системе МОН будет создан депозитарий выданных дипломов с указанием их реквизитов, в том числе Diploma Supllement согласно требованиям Болонского процесса.

В-третьих, пересмотрены условия отработки студентов, поступивших в вузы по государственному гранту.

Теперь выпускники могут проходить отработку не только в государственных, как это требовалось ранее, но и в частных организациях. Главное - по профилю подготовки.

Этот вопрос не раз поднимался выпускниками. К тому же данная норма позволит решить кадровый вопрос в этих организациях, а также расширит возможности отработки обучившегося. Посудите сами: студент, получивший специальность фармацевта по сельской квоте, обязан отработать по специальности в госорганизации, расположенной в селе, а там нет государственной аптеки. Тем более что сейчас развивается ГЧП, и госзаказ активно размещается в частных детских садах, школах и больницах. Поэтому логично, что выпускник теперь может отработать и в частных организациях по своему профилю", - пишет глава МОН.

В-четвертых, при мониторинге было выявлено, что некоторые грантники придумали способ, как обойти обязательную отработку.

Они поступают на грант, бесплатно учатся до 3-го курса, все три года получают стипендию. Потом на 4-м курсе переводятся на платное обучение, чтобы не отрабатывать государственный грант по специальности. В связи с этим введена норма по возмещению расходов, понесенных государством на обучение грантника, соразмерно фактическому периоду учебы. То есть если студент отучился два года по гранту и потом перевелся на платную форму, то ему все равно придется отработать. Но уже не 3 года, а соответственно количеству лет бесплатного обучения. Эта же норма будет действовать и в случае, когда студенты, обучающиеся платно, поступают через конкурс на вакантные места по гранту", - сообщил министр.

В-пятых, теперь вузы, при которых функционируют колледжи, могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО.

Раньше они не имели права на госзаказ по подготовке кадров за счет бюджета. Поправка расширяет возможности вузов на обеспечение непрерывного образования.

Хочу отметить, что все эти поправки направлены на совершенствование законодательства и повышение качества высшего и послевузовского образования, а также на повышение справедливости и создание равных условий обучения в вузах. Мы и дальше будем расширять академическую управленческую самостоятельность вузов и повышать качество предоставляемых услуг", - написал Аймагамбетов.

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