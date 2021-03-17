Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане отменят вступительные экзамены в колледжи. Об этом сегодня на расширенном заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает Kazakhstan Today.

Министерством совместно с местными исполнительными органами разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу "деньги за студентом". Если ранее управления образования сами размещали госзаказ среди колледжей - то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму, по аналогии с вузами и с программой "Балапан", абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности", - цитирует Асылову МИА "Казинформ" .

Она также отметила, что в соответствие с новым механизмом, вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям.

Кроме того, вице-министр сообщила о том, что каждый год 30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение. Эту ситуацию в правительстве намерены изменить, пишет sputnik.kz

Мы должны расширить охват молодежи ТиПО. Работа в этом направлении ведется с 2017 года, порядка 300 тыс. человек получили первую рабочую специальность бесплатно. Совместно с районными и городскими акиматами мы планируем поэтапный переход к 100-процентному охвату молодежи бесплатным ТиПО по востребованным специальностям. Для этого до 2025 года планируется увеличение объемов госзаказа от 20 до 50 тыс. мест", - заявила Асылова.

По ее словам, в первую очередь планируется обеспечить всех желающих выпускников 9-го класса бесплатным обучением в колледжах.

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