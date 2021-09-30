Конфиденциальные данные образовательных учреждений оказались под угрозой - KZ-CERT

ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области преподаватель по хореографии Амина Урманова обучилась основам бизнеса и открыла в районе первую студию танцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21-летняя Амина Урманова проживает в городе Сарканде Саркандского района. Выпускница гуманитарного колледжа по образованию педагог-организатор досуга. Работала в колледже руководителем танцевального коллектива, а также преподавала хореографию в детском развивающем центре.
Будучи студенткой, я уже задумывалась о своей будущей профессии, было множество вариантов, начиная от наемного работника в качестве педагога в школе, детском саду. Приглашали в государственный ансамбль народного танца в город Талдыкорган, но хотелось самостоятельности. Поэтому решила попробовать себя в бизнесе", - рассказала предпринимательница.
В 2019 году Амина приняла участие в проекте "Жас касіпкер", где обучилась основам бизнеса. Позже девушка получила грант в размере 200 МРП в рамках программы "Енбек". Эти средства позволили арендовать студию и закупить оборудование. Студии дала амбициозное название "Грация".
В период обучения в колледже было очень много желающих обучаться танцам. Но в нашем городе такой студии не было, поэтому, изучив спрос, я решила открыть студию танцев. Пока это первая и единственная студия в нашем районе. В ней дети получают полный объем информации и упражнений, начиная от классических танцев и основ гимнастики до современных танцев".
В студии Амина преподает сама. Кроме национальных танцев, обучает танцам народов мира, современным, эстрадным и классическим танцам. В начале студии занимались 20 детей от 4 до 14 лет. Но сейчас количество участников в разы увеличилось. Недавно предпринимательница открыла группу для взрослых.
Ребята из "Грации" принимают участие в различных конкурсах. Летом этого года они стали лауреатами первой степени республиканского конкурса хореографического искусства "Танцуют все!".
По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау Бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту с учетом завершивших в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование получили более 1200 бизнес-проектов.
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил проведения комплексного тестирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях расширения доступа к послевузовскому образованию для желающих сдать тест вводится дополнительное время как для подачи документов, так и для и сдачи комплексного тестирования.
Прием заявлений для участия в КТ осуществляется с 1 июня по 15 июля, с 1 по 15 ноября календарного года… Комплексное тестирование проводится с 20 июля по 10 августа, с 18 ноября по 11 декабря календарного года", - говорится в проекте.
Для проведения комплексного тестирования (КТ) в бумажном и/или компьютерном формате на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ.
Председателями региональной государственной комиссии назначаются руководители ОВПО, которые обеспечивают организацию и проведение КТ, а также использование металлоискателей, устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи и видеонаблюдения. В состав региональной государственной комиссии входят представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации", - сказано в документе.
Количество членов региональной государственной комиссии составляет пять человек.
Региональная государственная комиссия при проведении КТ в бумажном формате:
1) утверждает аудиторный фонд для проведения тестирования в ППКТ;
2) утверждает состав дежурных и проведение инструктажа;
3) организовывает запуск поступающих при входе на тестирование;
4) при запуске на тестирование организует использование металлоискателей и охрану общественного порядка;
5) организует использование устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи, а также получение протокола измерения электромагнитного поля;
6) организует работу с дежурными и медицинским персоналом во время проведения КТ;
7) присутствует при вскрытии мешков с материалами тестирования;
8) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования;
9) организует предоставление помощника из числа лиц, не являющихся преподавателями дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов, в том числе и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов и инвалидов с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности;
10) совместно с администраторами тестирования принимает решение об участии в КТ поступающего не принявшего участие в тестировании по уважительным причинам, предусмотренными в пункте 15 настоящих Правил.
11) обеспечивает условия для работы апелляционной комиссии;
12) обеспечивает сохранность книжек после использования на тестировании до уничтожения в помещении, в котором ведется видеонаблюдение;
При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.
Региональная государственная комиссия при проведении КТ в компьютерном формате:
1) обеспечивает охрану общественного порядка при запуске на тестирование и в период проведения тестирования;
2) согласует с главным санитарным врачом региона план соблюдения санитарно-профилактических требований в ППКТ.
3) организует работу медицинского персонала во время проведения КТ;
4) организует предоставление помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;
5) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования.
При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Первокурсников КазНПУ имени Абая отправили на удаленку и выселили из общежития, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает агентство Informburo
, три студента первого, второго и третьего курсов заразились коронавирусом, из-за чего первокурсников отправили на дистанционное обучение до конца семестра.
Им долго не говорили, как будет организован учебный процесс. Мы не смогли купить билеты заранее подешевле, не было возможности. Впритык почти нам сказали, что переводят на дистанционную форму обучения. Студенты все приехали из своих городов, сразу заехали в общежития. Буквально через день их выселили, куда им идти, было непонятно. О ситуации с ценами на жильё, я думаю, всем известно. Неорганизованность налицо. Мы не можем ничего спланировать. Нам сказали, что причиной было якобы обращение нескольких студентов в медпункт. Но неужели выселить на улицу только закончивших школу ребят - единственный выход? Неужели на улице большого города им безопасней?" - рассказала мать студентки первого курса Асель Ахметова.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подтвердили, что КазНПУ имени Абая перевёл первокурсников на дистанционный формат обучения.
По инициативе администрации КазНПУ студенты первого курса отправлены на онлайн-обучение до конца первого семестра. В КазНПУ заразились коронавирусом три студента при офлайн-режиме обучения. Возможная причина перевода в онлайн - это нехватка мест в общежитии этого вуза", - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов.