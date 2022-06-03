Наши дети становятся объектом для экспериментов в сфере образования - сенатор

Наверное, не осталось ни одной страны, которой бы мы не подражали по сфере образования. Но нужны ли они обществу? Отвечают ли нашим интересам? Мы упустили из виду хорошие слова: "семь раз отмерь, один раз отрежь". К примеру, за последние пять лет закон об образовании претерпел 29 изменений и дополнений. Гособразовательный стандарт менялся семь раз в период с 2000-2017 годы", - сказал Мурат Бактиярулы, озвучивая депутатский запрос.
Он отметил, что с каждым изменением обновляется содержание учебников, на что тратятся огромные средства.
В развитых странах, например в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет. Последний раз менялся в 2010 году и до сих пор не менялся. Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ", - подчеркнул депутат.
За последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек.
Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения, за то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности. Наличие отдаленных друг от друга социальных групп, их открытые противостояния, начало жестокости и произвола кроется именно в знании, потому что у нас недостаточно развита среда, где можно получить качественное образование", - сказал сенатор.
По его словам, согласно исследованию Всемирного банка, только 1%, то есть самая малая часть учащихся в стране, получает доступное и качественное образование.
По данным исследования ВБ, сейчас индекс человеческого капитала в стране составляет 63%. Этот индекс представляет собой совокупность способностей и навыков учащихся, которые должны быть сформированы начиная с рождения до 18 лет. Наша система образования дает всего лишь 63% из них. Что нам нужно сделать, чтобы увеличить этот показатель до 90%? Это очень сложный вопрос. Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику, обучающемуся в сельской школе, где 44% обучающихся в стране, требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", - отметил Мурат Бактиярулы.
Еще одна большая проблема, по его словам, касается трехъязычия.
Какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления и развито сознание. Почему Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, во втором - в пяти, в четвертом классе - в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки", - отметил Мурат Бактиярулы.
Депутат считает, что истинная грамотность - это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам.
Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в рамках Евразийского экономического союза предлагают создать единую образовательную программу и единую систему образования.
Доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая, отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо нее новую.
Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран - членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений среднего профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.
Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет.
По мнению экспертов, выход из Болонского процесса даст новый импульс развитию образования.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы.
Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование".
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.