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ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса

26.05.2022, 19:23 1061
ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно (…) наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Хосай Абраимов. 

 
Он подчеркнул, что "возврат к бывшей советской системе Россия делает правильно".
 

Она даст им новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Раньше они все пользовались уважением, большим уважением", - пояснил кандидат исторических наук. 

 
Профессор отметил, что " у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование". 
 

Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов. 

 
Кроме того, доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова также считает, что, несмотря на затраты, сложность и стресс, которые будут сопровождать высшие учебные заведения России во время перехода от Болонской системы образования к специалитету, плюсов от этих изменений больше, чем минусов, информирует ИА REGNUM.
 

Мы получим более образованных специалистов. Болонская система дает возможность поменять направление подготовки после окончания бакалавриата. Можно стать бакалавром, например, по химии, а пойти в магистратуру по юриспруденции. Так мы получаем недоученных химиков и не получивших базовых знаний юристов", - отметила доцент. 

 
Она также добавила, что где-то год потребуется для разработки новых программ подготовки и начала приемной кампании. Затем совершится постепенный переход от одной схемы подготовки к другой. 
 
По данным РИА Новости, отказ от бакалавриата и магистратуры поддерживают 66% россиян, следует из исследования, проводимого сервисом SuperJob.
 

Идею об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян (66%). Против высказался лишь каждый десятый. Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно)", - следует из исследования. 

 
Опрос был проведен в 381 населенном пункте России среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.
 
Данные опроса среди студентов вузов продемонстрировали, что 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, а 29% проголосовали против. А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство, которое составило 93%. Опрос был проведен среди 500 студентов и родителей. 
 
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124. 
 
Напомним, Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. 
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

 

новости по теме

Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации

19.05.2022, 08:50 19156
Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - Сегодня, 19 мая, исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
 
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
 
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Поступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР - пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
 
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
 
В 50-х - 60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница".
 
Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
 
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".

 

Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве

16.05.2022, 19:39 13141
Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве

Фото: akorda.kz

В заседании, посвященном юбилейным датам, – 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ – принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
 
На повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы ситуации в зоне ответственности Организации, перспективы её развития, а также принятие заявления, посвященного юбилею ОДКБ.
 
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения, сообщает Sputnik

Президент: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть!

11.05.2022, 16:14 19251
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана в своем выступлении выразил признательность за участие в мероприятии вице-президенту Турции Фуату Октаю, назвав его настоящим другом нашей страны. Глава государства отметил, что Турция - братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана.
 

Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 млн долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом", - сказал Глава государства.

 
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат для авторитетных представителей бизнеса братского турецкого народа. Он заявил о том, что между казахстанскими и турецкими деловыми кругами сложилась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества.
 

Как президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается", - отметил глава государства.

 
Президент Казахстана проинформировал представителей деловых кругов Турции о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана с полной трансформацией политической и экономической систем. Он отметил, что планомерно осуществляется переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
 

5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики.
 

Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса", - считает глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев полагает, что для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Глава государства сообщил, что для достижения поставленных целей в прошлом году был принят закон "О промышленной политике", особо отметив развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономического роста Казахстана.
 

Ежегодно импорт продукции машиностроения составляет 17 млрд долларов при отечественном производстве всего 4,3 млрд долларов. Вы знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При поддержке компаний Chevron, Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми операторами мы проанализировали свыше 35 000 товарных позиций и определили товары с наибольшим потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - сказал глава государства.

 
Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере недропользования. Он отметил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов. По мнению главы государства, еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
 

Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 

После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, он напомнил о строительстве "Караван-сарая" в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
 

Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что в нашей стране создана благоприятная и современная институциональная среда для инвесторов, и выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.
 

Данная встреча, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества выступили вице-президент Турции Фуат Октай, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, президент Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, председатель правления Yildiz Holding Али Улкер, председатель правления Anadolu Industry Holding Тунджай Озилхан, председатель правления Aselsan Халык Горгюн, член правления Femash Group Юсуф Уге, председатель правления Eczacibasi Holding Аталай Гюмрах, председатель правления Atabay Зейнеп Атабай, председатель правления Ronesans Holding Эрман Ылыджак, председатель правления MFA Maske Фатих Фуртун, член правления Iskefe Holding Билал Алкоч, председатель правления Calik Holding, почетный консул Казахстана в провинции Бурса Ахмет Чалык.
 

Глава государства принял участие во внеочередном, XXIII съезде партии AMANAT

26.04.2022, 18:13 34291
Глава государства принял участие во внеочередном, XXIII съезде партии AMANAT
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед делегатами внеочередного, XXIII съезда партии AMANAT. В своем выступлении глава государства подробно рассказал о роли партии в процессе кардинального реформирования государства и общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

AMANAT придает приоритетное значение утверждению принципа социальной справедливости. Исключительно важная миссия нашей организации - укрепление государственности и сохранение единства народа. На прошлом съезде было объявлено о ребрендинге партии. Начата работа по ее институциональной модернизации. Партия незамедлительно приступила к выполнению этих задач. Есть конкретные результаты, и мы уже видим изменения. Нужно продолжить эту работу, не сбавляя заданного темпа", - сказал глава государства.

 
Президент напомнил, что чуть больше месяца назад в своем Послании народу Казахстана он представил масштабную программу политических реформ. Была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию, без которых невозможна эффективная реализация намеченных масштабных преобразований.
 

Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей всесторонней политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов - Нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан - это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником порой вопиющей несправедливости являются представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией AMANAT стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью", - подчеркнул Токаев.

 
Глава государства отметил, что изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование всей политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это позволит окончательно отойти от суперпрезидентской формы правления, усилить полномочия парламента, маслихатов.
 
Одним из приоритетов в выступлении названа модернизация партийно-политической сферы. Президент акцентировал внимание на либерализации партийного и выборного законодательства, которая укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Он полагает, что конкуренция за голоса избирателей станет более острой, изменятся динамика и содержание самого политического процесса.
 

Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией AMANAT. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность лидерам и членам партии Adal, принявшим такое важное решение. Построение Нового Казахстана требует общей солидарности и мобилизации усилий всех здоровых общественно-политических сил. Очень важно наладить диалог между партиями и развивать политическую систему. Поэтому считаю правильным поддержать это начинание партии Adal и объединиться. У Adal есть крепкое партийное ядро, сложилась собственная база сторонников. Это особенно ценно в условиях усиливающейся политической конкуренции", - считает президент.

 
По его словам, конституционная реформа - это новая веха в истории независимости Казахстана, продиктованная требованиями времени и запросами общества.
 

Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии AMANAT и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер. В связи с этим хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, оказанную мне в ходе президентских выборов. Также признателен за то, что в ответственное время вы доверили мне бразды правления партии. Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", - заявил Токаев.

 
По его мнению, это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.
 

Сейчас партия обладает уверенным большинством в мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу правительства и акимов. Полагаю, что с выходом президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия AMANAT и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", - заключил глава государства.

 
Напомним, сегодня на съезде Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT. На должность председателя партии он предложил кандидатуру председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова, которую единогласно одобрили делегаты съезда. 
 
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что происходящие преобразования будут способствовать обновлению партии AMANAT в соответствии с современными реалиями.
 

Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина

22.04.2022, 19:36 40186
Сегодня исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
Сегодня, 22 апреля, исполняется ровно 152 года со дня рождения революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), теоретика марксизма и видного политического деятеля Владимира Ильича Ленина.
 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 (по старому стилю 10) апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, сообщает РИА Новости.
 
Старший брат, Александр, участвовал в народническом движении, в мае 1887 года он был казнен за подготовку покушения на царя.
 
В 1887 году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.
 
В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда". Осенью того же года по инициативе и под руководством Ленина марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
 
В декабре 1895 года Ленин был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем был выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции. Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
 
Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать тем самым, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".
 
После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра".
 
С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.
 
С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Ленин находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале. В 1912 году Ленин с единомышленниками отделились от Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), фактически основав свою - большевистскую. Новая партия издавала газету "Правда".
 
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден, после чего уехал в Швейцарию.
 
Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 4 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.
 
В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому стилю - 25 октября) 1917 года, в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.
 
По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.
 
После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.
 
Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров.
 
Противостояние ужесточилось в период гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты в свою очередь наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.
 
С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.
 
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал руководить государством. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.
 
Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен по планам и чертежам инженера Курочкина - создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.
 
Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.
 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

18.04.2022, 12:28 45196
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
Фото: culture.ru
18 апреля в России отмечается День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
 
Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля - по новому, 1242 года, официально праздник - День воинской славы - установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.
 
В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.
 
К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с "низовыми" войсками Суздальского княжества. Когда "низовое" войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.
 
Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

 
На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие "братья"-рыцари), 90 немцев (из них 6 "братьев") попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.
 
Эта битва вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада - в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.
 
Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.
 
В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям. И сегодняшний День воинской славы - еще один повод вспомнить героев тех времен и обратиться к истории великих сражений русской армии.

Материал calend.ru
 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

16.03.2022, 17:47 72036
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Фото: akorda.kz
НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
 
Дорогие соотечественники!
 
Уважаемые друзья!
 
Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Его содержание и масштабы выходят за рамки одного года.
 
Мы ставим перед собой амбициозные цели.
 
Вместе мы начали построение Нового Казахстана.
 
В прошлом году наша страна достигла важного рубежа - 30-летия Независимости. По историческим меркам это небольшой период.
 
Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы прошли большой путь, добились значимых успехов, но можем потерять все, если не сохраним единство. Потрясения начала года со всей очевидностью подтвердили это.
 
Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказались целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали непреходящую ценность Независимости, поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие.
 
Благодаря единству мы отстояли свое государство. Предпринят своевременные меры, дали решительный отпор террористам.
 
Я никогда не скрывал ничего от граждан. В период пандемии открыто говорил обо всех проблемах. В дни "Трагического января" выступил с несколькими обращениями к народу, в которых подробно рассказывал о ситуации.
 
Каждое мое решение принималось, исходя из интересов страны. И такой подход для меня незыблем.
 
К сожалению, во время январских событий из-за преступных действий радикалов и террористов погибло много наших соотечественников. Еще раз выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мы сделаем все возможное, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.
 
Наш долг - привлечь к ответственности всех бандитов и террористов, причастных к этим кровавым преступлениям. Мы должны вынести важные уроки из январских событий.
 
Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокойствие в нашей стране, поставить под угрозу ее безопасность.
 
Говоря начистоту, сейчас в обществе ходят различные слухи и домыслы, которые вводят людей в заблуждение и формируют ложную картину событий. Поэтому крайне важно публиковать достоверные сведения и давать объективную оценку. Мы должны сделать все, чтобы народ понимал причины произошедшего. Казахская пословица гласит: "?ткен к?ннен алыс жо?, келер к?ннен жа?ын жо?" ("Нет ничего дальше вчерашнего дня, и нет ничего ближе завтрашнего дня").
 
Буквально вчера в Парламенте состоялись специальные слушания, на которых правоохранительные органы представили полный отчет об итогах расследования. Такого широкого обсуждения у нас никогда не было.
 
Депутаты и журналисты получили открытые ответы на волнующие общество вопросы. Это говорит о том, что власть в первую очередь заинтересована в справедливой оценке январских событий. И я полностью разделяю такой подход. Мы должны говорить правду - это моя принципиальная позиция.
 
Следственные мероприятия, проводимые Межведомственной следственно-оперативной группой, все еще идут. Поручаю правоохранительным органам на постоянной основе публиковать результаты своей работы.
 
Во время событий "Трагического января" и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их вины, и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам. В результате многие граждане были освобождены.
 
При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам - значит предать память невинно погибших.
 
В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас.
 
Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.
 
Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась Уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы.
 
Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции.
 
Такая работа показала транспарентность и демократичность следственного процесса, позволила к каждому обращению, каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров.
 
Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, на мой взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников и юристов за активную позицию и профессионализм.
 
Предварительные итоги расследования уже готовы. Точно известно, что заговорщики пытались захватить власть. Возникает вопрос, что их сподвигло на такой шаг? Ответ очевиден.
 
В последние годы Казахстан встал на путь коренной модернизации и трансформации. В различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть.
 
Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего государства объединились для захвата власти. Они направили мирные протесты в деструктивное русло, использовали народ в своих преступных целях.
 
Террористы атаковали здания государственных органов, объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мирным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. Эту ситуацию пытались использовать зарубежные радикальные силы. Они хотели превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть Президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государственности.
 
Однако их преступные замыслы потерпели фиаско.
 
Я тогда открыто заявил: что бы ни случилось, я буду всегда со своим народом.
 
Не зря в народе говорят "Іштен шыккан жау жаман" ("Нет хуже врага, чем предатель"). Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты. Это государственные изменники.
 
Среди предателей есть и руководители военных и специальных органов, которые препятствовали силовым структурам предпринимать законные действия, дезинформировали руководство страны об обстановке в городах, взяли под свой контроль правительственные и другие каналы связи.
 
Одним словом, они использовали все возможные способы, чтобы дестабилизировать страну. В результате мы были вынуждены попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Мы пошли на этот шаг в соответствии со всеми внутренними и международными нормами. Миротворческие силы не произвели в нашей стране ни единого выстрела, они только охраняли стратегические объекты. Все это было четко обговорено.
 
Через две недели, после того, как ситуация нормализовалась, миротворческий контингент был полностью выведен из Казахстана. ОДКБ - это коллективная организация, в которой состоит и наша страна.
 
Нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими силами.
 
В этой связи хочу отдельно остановиться на следующем вопросе. Предательство заговорщиков не должно запятнать репутацию правоохранительных органов.
 
В них служат наши соотечественники, наши братья. Они доказали, что стоят на стороне народа и готовы до последнего биться ради своей Родины. Они сохранили верность присяге, самоотверженно защищая государство. Выражаю признательность стражам порядка, которые в критический момент мужественно противостояли угрозе.
 
Вместе с тем многие наши граждане добровольно формировали отряды самообороны, участвуя тем самым в охране общественного порядка. Благодарю всех, кто в ответственный момент проявил мужество, единство и солидарность.
 
В эти дни наш народ продемонстрировал свою сплоченность и готовность преодолеть любые вызовы. Благодаря патриотизму мы сохранили нашу священную Независимость.
 
Январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности. Мы стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять свое государство.
 
Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности.
 
Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных.
 
Одно могу сказать: имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности.
 
Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы, нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране.
 
Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали.
 
В те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и решительных мер. В самый решающий момент я сделал ради страны все, что было в моих силах. Это мой долг как Президента и как гражданина.
 
Уважаемые депутаты!
 
Дорогие соотечественники!
 
Моим главным приоритетом на посту Президента всегда было и будет проведение востребованных народом реформ.
 
Абсолютно уверен, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации.
 
За два с половиной года мы добились серьезных результатов в этом направлении.
 
В рамках выдвинутых мною четырех пакетов политических реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.
 
О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов.
 
Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях.
 
Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.
 
Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе.
 
Между тем определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным нарушать этот закон, демократический по своей сути.
 
Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон, равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться.
 
За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену.
 
Закон един для всех - как для людей, облеченных властью, так и для общественников.
 
Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях - от местного самоуправления до общенациональных вопросов.
 
Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых "правил игры", искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни.
 
Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех.
 
У тех, кто привык делать ставку на серые закулисные схемы, возникли панические опасения потерять свои привилегии и источники доходов.
 
Они решили, что следует действовать без промедления, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа.
 
После "Трагического января" многие считали, что произойдет откат - власть начнет "закручивать гайки", снизит темпы модернизации.
 
Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни.
 
Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прорабатывались мною еще до январских событий.
 
Скажу откровенно, некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах.
 
Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачевской перестройки, тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась.
 
Но я твердо убежден: нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае - застой.
 
Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя.
 
В течение последних двух месяцев мною был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сфере, обеспечении национальной и общественной безопасности.
 
Сегодня же я хочу представить программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены.
 
В ней приняты во внимание рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.
 
По этой теме состоялись плодотворные дискуссии с членами Национального совета общественного доверия.
 
При разработке документа тщательно проанализированы конкретные предложения исследователей и общественных деятелей, политических партий и неправительственных организаций.
 
В целом предлагаемые реформы являются отражением широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе. Они выступают логическим продолжением уже начатых преобразований и решают две насущные задачи.
 
Во-первых, содействуют последовательной демократизации, во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства.
 
Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов, происходящих внутри страны, а также нарастающей геополитической напряженности.
 
Текущая международная обстановка во многом напоминает наиболее острые фазы Холодной войны.
 
Но современную ситуацию по своему накалу, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Во всяком случае, раньше такого не было.
 
Поэтому для нас жизненно важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность.
 
* * *
 
Я неоднократно говорил о том, что реформы ради реформ никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике, ради каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей.
 
Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему.
 
Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения.
 
Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике.
 
Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений.
 
Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана.
 
Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.
 
Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
 
Перед нами стоит задача укрепить роль Парламента, что станет важным фактором успешной реализации концепции "слышащего государства".
 
У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана - эффективного государства с сильным гражданским обществом.
 
Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу нашего государственного строительства - "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство".
 
Для этого я предлагаю ряд инициатив, которые, уверен, позволят превратить в реальность это стратегическое видение.
 
ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
 
Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления.
 
На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но мы не стоим на месте - меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.
 
Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.
 
Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя.
 
Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.
 
Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.
 
Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты.
 
Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета.
 
Вместе с тем мы видим, что сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.
 
Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.
 
Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших январских событиях.
 
Но важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.
 
Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции.
 
Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан.
 
Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.
 
Сверхконцентрация власти Президента также выражается в избыточном количестве его полномочий.
 
Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения.
 
Эта норма способствует укоренению излишней практики "ручного управления" и снижает самостоятельность местных исполнительных органов.
 
Более того, сейчас Президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов.
 
Такие законодательные положения нужно упразднить.
 
Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.
 
Предлагаемые инициативы принципиально изменят "правила игры" и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.
 
ВТОРОЕ. Переформатирование представительной ветви власти
 
Последовательно сокращая полномочия Президента, нам предстоит значительно укрепить роль Парламента и тем самым повысить институциональную устойчивость государства.
 
Стране нужна сильная представительная власть, в которой ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия народа, будут играть активную роль в государственном строительстве.
 
Прежде всего, на мой взгляд, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената.
 
В настоящее время верхняя палата состоит из 49 депутатов (по два избираемых сенатора от каждого региона) и 15 сенаторов, назначаемых Президентом.
 
Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность Главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс.
 
Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед.
 
Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте.
 
Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов.
 
Причем, пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.
 
Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.
 
Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения.
 
Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше.
 
Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате.
 
В целом, наличие Сената в качестве верхней палаты парламента считаю закономерным и оправданным.
 
В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и, тем не менее, имеющих двухпалатные парламенты, в частности, в Европе.
 
Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. А это потребует реформу его полномочий.
 
Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть у Мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты.
 
Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику.
 
Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом.
 
Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы.
 
Полномочия Сената, в свою очередь, следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.
 
Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе. И заметно упростит законотворческую процедуру.
 
Наряду с этим будет расширен и функционал Мажилиса.
 
В нашей стране разрабатывается множество масштабных проектов и программ, но зачастую их реализация в силу разных причин далека от идеала.
 
Необходимо усилить парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Для этого предлагаю преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты. Это позволит еще более повысить статус Мажилиса.
 
Для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам.
 
Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах.
 
Считаю, что для укрепления их субъектности и самостоятельности следует ввести должность Председателя маслихата.
 
Кроме того, в целях системного усиления влияния маслихатов считаю необходимым изменить текущий порядок назначения акимов регионов.
 
Сейчас депутаты маслихатов согласовывают или не согласовывают единственную кандидатуру, предложенную Главой государства.
 
Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.
 
Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах.
 
По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов.
 
В то же время за Главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами.
 
Все представленные новации по переформатированию представительной ветви власти направлены на созидание Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками.
 
ТРЕТЬЕ. Совершенствование избирательной системы
 
Ключевая цель политической модернизации страны - повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.
 
Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы перешли на пропорциональную модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональный принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию нашей партийной системы.
 
Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали проявляться и негативные последствия таких решений.
 
Нужно признать, что беспартийные граждане фактически были лишены возможности избраться не только в Мажилис, но и в местные представительные органы.
 
В результате электоральные процессы потеряли свою былую привлекательность для граждан, возросло политическое отчуждение. Люди просто перестали верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в стране к лучшему. По большому счету, сегодня многие избиратели не знают в лицо депутатов.
 
Принимая во внимание данные негативные факторы, предлагаю перейти к более гармоничной - смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан.
 
Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях.
 
Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.
 
Возвращение к такому варианту избирательной системы - это очень серьезный шаг. Он является логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты.
 
Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным.
 
Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами, предлагаю полностью перейти на мажоритарную систему. Это создаст на местах более конкурентную политическую среду и откроет дополнительные возможности для появления новых авторитетных политиков.
 
Связь депутатов с избирателями также упрочит переход к императивному мандату. Это дополнительный рычаг влияния на народных избранников, потому что появится возможность их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыборных обещаний.
 
Подобный подход значительно укрепит демократические традиции и будет содействовать укоренению новой политической культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии.
 
Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем сохранит роль политических партий как одного из ключевых институтов гражданского общества. При этом будут созданы условия для более справедливого избирательного процесса и эффективного государственного управления.
 
Уверен, введение смешанной избирательной модели повысит электоральную активность граждан и их вовлеченность в процесс всесторонней модернизации страны.
 
ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение возможностей для развития партийной системы
 
Курс на построение Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции.
 
Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий.
 
Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены.
 
Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек.
 
Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза - с 600 до 200 человек.
 
Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.
 
В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся.
 
Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране.
 
Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората.
 
ПЯТОЕ. Модернизация выборного процесса
 
Международный опыт показывает, что система организации выборов находится в русле постоянных изменений, идет поиск оптимальных решений для проведения справедливых и прозрачных выборов.
 
Помимо информационного и технологического факторов в последние годы на этот процесс существенно повлияла пандемия коронавируса.
 
Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное, многодневное.
 
Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае необходимости постепенно внедрять его.
 
В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующим законодательством агитация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во время электоральных кампаний она так или иначе велась.
 
Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила.
 
Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым элементом транспарентных выборов.
 
История демократии - это, в первую очередь, история совершенствования выборных процедур и контроля за их соблюдением.
 
Считаю, что у наблюдателей должны быть ясно прописанные права и четко обозначенная зона ответственности.
 
В организации и проведении выборов большую роль также играют территориальные избирательные комиссии. С введением в прошлом году прямой выборности сельских акимов электоральный процесс по всей стране стал, по сути, перманентным.
 
Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, переведя их на профессиональную основу.
 
В целях исключения вероятности двойного голосования, а также голосования на любом участке необходимо рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей.
 
А для того, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.
 
По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо нашим внутренним делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа.
 
Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.
 
В первую очередь, это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ.
 
ШЕСТОЕ. Усиление правозащитных институтов
 
Конституция имеет высшую юридическую силу и является основой всей правовой системы страны. Но нередки случаи, когда сложно дать однозначный ответ, соответствуют ли ее положениям определенные законодательные акты или решения.
 
В Казахстане толкование различных правовых норм дает Конституционный совет. Однако граждане лишены возможности напрямую обращаться к нему за разъяснениями.
 
В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. На заре Независимости данный орган существовал и в Казахстане.
 
Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона.
 
Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный суд. Следует также наделить Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд.
 
Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.
 
Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан.
 
В 2020 году наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. А в прошлом году мною был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие этой сферы. При участии Национального совета общественного доверия был реализован и ряд других прогрессивных инициатив.
 
Однако правозащитная проблематика требует постоянного совершенствования.
 
Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.
 
Важно внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками.
 
На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками.
 
Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой.
 
Такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит неотвратимость наказания за произвол в правоохранительной сфере.
 
Кроме того, следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе.
 
В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений.
 
Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.
 
Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений.
 
Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.
 
В целом для повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности считаю целесообразным принять отдельные конституционные законы о прокуратуре и об Уполномоченном по правам человека.
 
Верховенство закона невозможно гарантировать без по-настоящему независимых, открытых и профессиональных судов всех уровней.
 
Государство проводит большую работу в этом направлении.
 
Внедряется новая система подбора кадров, последовательно повышается транспарентность судебных процессов и процедур.
 
Ключевую роль в данном вопросе играет Высший судебный совет, который обеспечивает конституционные полномочия Президента по формированию судов, гарантирует независимость и неприкосновенность судей.
 
Принципиально важно, чтобы его деятельность была полностью прозрачной и открытой для общественного мониторинга.
 
Добиться этого можно через практику онлайн-трансляций конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.
 
Расширить гражданское участие в отправлении правосудия позволяют суды присяжных.
 
В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. Я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
 
Эта новелла будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества.
 
СЕДЬМОЕ. Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества
 
В современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации
 
У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны.
 
Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.
 
Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов.
 
Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют "четвертой властью", именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии.
 
Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации.
 
Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
 
Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является деятельность общественных организаций.
 
Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы и содействует их комплексному решению.
 
Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества.
 
Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов.
 
В этом вопросе какая-либо имитация, создание видимости диалога недопустимы.
 
Мы должны пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом.
 
Именно по этой причине мы развиваем общественные советы при центральных и местных исполнительных государственных органах, а также в квазигосударственном секторе.
 
Я неоднократно критиковал их деятельность, но в целом они имеют большой институциональный потенциал, который требуется в полной мере реализовать.
 
В этом году по моей инициативе намечено кардинальное обновление их составов, а также планов работы.
 
Народная мудрость гласит: "Ке?есіп пішкен тон келте болмас" ("Шуба, сшитая сообща, не будет короткой").
 
Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе.
 
Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства.
 
Поэтому вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия предлагаю создать "?лтты? ??рылтай" (Национальный курултай).
 
Новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне.
 
Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом.
 
Деятельность всех существующих общественных советов будет систематизирована.
 
В состав Национального курултая войдут представители всех регионов. Кроме того, в него будут включены ряд депутатов Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, а также другие граждане.
 
Таким образом у нас появится орган, в котором будет представлен широкий спектр самых различных мнений и взглядов. Для обсуждения важных вопросов и проблем члены Курултая будут собираться на регулярной основе.
 
ВОСЬМОЕ. Совершенствование административно-территориального устройства страны
 
Меняя систему выборов и порядок формирования Парламента, необходимо учитывать административно-территориальное устройство.
 
В первые годы Независимости в стране были объединены несколько областей. На это были причины политического и экономического характера.
 
Сегодня Казахстан вступает в новый этап развития. Социально-экономическая и демографическая ситуация уже совсем другая, перед нами стоят иные проблемы и задачи.
 
Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. На этом вопросе я подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип "сильные регионы - сильная страна" остается неизменным.
 
В этой связи очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным.
 
Ранее Шымкент получил статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, ее административным центром стал город Туркестан. Это были правильные решения, поддержанные народом.
 
В своей статье "Независимость превыше всего" я писал, что этот опыт получит свое продолжение, после чего от граждан стало поступать много предложений.
 
По моему поручению все они были тщательно изучены. Учитывая высказанные пожелания, сегодня я хочу выдвинуть ряд новых инициатив.
 
В первую очередь, предлагаю образовать Абайскую область, центром которой станет город Семей.
 
Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш.
 
Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов нашего народа.
 
На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром.
 
Создание отдельной области в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение.
 
Улытауский регион, находящийся в самом центре необъятных просторов Казахстана, занимает особое место в нашей истории. Здесь проходили великие собрания, на которых принимались судьбоносные для народа решения.
 
Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улытау обладает огромным туристическим потенциалом. Необходимо в полной мере реализовать его производственные и логистические возможности. Одним словом, мы открываем дорогу развитию Улытауского региона.
 
Много вопросов и в отношении Алматинской агломерации.
 
Жители области в основном проживают в пригородах Алматы. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до областного центра.
 
Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской - Талдыкорган.
 
Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию данного региона.
 
В целом вопрос образования новых областей волнует многих. Не секрет, что в свое время в регионах, потерявших областной статус, снизилась численность населения и ухудшилось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию.
 
Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции.
 
Предложенные названия новых областей - Абайская, Улытауская, Жетысуская - имеют особый смысл.
 
Мы продолжим укрепление национального самосознания, возвращая исконные географические названия и возрождая память о наших великих деятелях.
 
Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории нашего народа - Динмухамедом Кунаевым. И если общественность предложит назвать этот город его именем, я поддержу такую позицию.
 
Все это я говорю, опираясь на предложения и мнения граждан. Если местные жители поддержат эти начинания, то уже в ближайшее время следует претворить их в жизнь.
 
Поручаю Правительству тщательно изучить вопросы административно-территориального устройства и предложить пути реализации указанных инициатив. Это непростое дело, нужно подойти к нему, продумав все детали.
 
Вышеуказанные предложения - это еще и возможность принять меры по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.
 
Во всяком случае, у акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях - четыре.
 
Этот вопрос должна взять на контроль Администрация Президента. 
 
ДЕВЯТОЕ. Децентрализация местного самоуправления
 
Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы.
 
Прежде всего, необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления.
 
Надо понимать, что сильная система местного самоуправления - это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.
 
Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя.
 
В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления.
 
Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому необходимо четко обозначить полномочия маслихатов.
 
Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.
 
В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу.
 
С учетом введения выборности акимов целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой.
 
Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а не самоуправление.
 
Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года.
 
Еще одним важным шагом станет облегчение порядка закупок для органов местного самоуправления, ликвидация бюрократии и формализма.
 
Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента детально проработать механизмы реализации указанных поручений и учесть их при разработке закона "О местном самоуправлении".
 
Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления, которая является базовым международным документом в этой сфере.
 
Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем.
 
Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые возможности для развития регионов, снижения иждивенческих настроений, глубинного укоренения демократических преобразований в стране.
 
ДЕСЯТОЕ. О первоочередных антикризисных мерах
 
Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации.
 
Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики.
 
Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки.
 
Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.
 
Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.
 
Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности.
 
Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, "серыми" трансграничными денежными перетоками.
 
Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне.
 
Позавчера я подписал специальный Указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж.
 
Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.
 
Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки.
 
В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами.
 
Следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками. 
 
Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного "сжигания" наших резервов.
 
Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом нужны неординарные решения.
 
В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны.
 
События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды.
 
На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу.
 
Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.
 
Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений.
 
Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность, привести к нехватке кормов.
 
В целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса.
 
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.
 
В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно.
 
Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь недопустимы.
 
Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан максимум в течение трех дней, а желательно - в течение суток.
 
Созданный при Правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как Ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер.
 
На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования.
 
В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов.
 
Кроме того, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.
 
Фундамент Нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ.
 
Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан.
 
Дорогие соотечественники!
 
Представленные сегодня мною инициативы масштабны. Они существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны.
 
Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.
 
Законотворческая работа - сложный и длительный процесс, к которому нужно подойти очень ответственно.
 
Мы должны учитывать все внутренние и внешние вызовы.
 
За годы Независимости мы достойно прошли через все трудности и достигли больших успехов.
 
Начало кардинальной трансформации страны cовпало с разразившимся в мире кризисом.
 
Очевидно, что современная международная ситуация оказывает влияние и на Казахстан.
 
Однако, какими бы тяжелыми ни были времена, мы будем твердо следовать своим курсом.
 
Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем навстречу будущему.
 
На этом пути нам, в первую очередь, необходимо единство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка.
 
Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, серьезно подходить к каждому делу.
 
Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех своих целей.
 
Наша миссия - построить Новый Казахстан.
 
Что это значит?
 
Новый Казахстан - это образ будущего нашей суверенной страны.
 
Народ, который не верит в будущее, не сможет построить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из истории.
 
Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом будущем Казахстана.
 
Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина.
 
Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.
 
Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого.
 
У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт.
 
Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан.
 
Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей.
 
Это непростой процесс, который занимает годы. В этом деле нам помогут осознание высокой ответственности, доверие и внимание друг к другу, любовь к своей стране.
 
Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках.
 
Давайте вместе строить Новый Казахстан.
 
Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей.
 
* * *
 
Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.
 
Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача.
 
Мы должны сберечь наше главное достояние - Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.
 
Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События "Трагического января" уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны - это надо признать.
 
Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности.
 
Примеров этому немало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии.
 
Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути.
 
В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация".
 
Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране.
 
Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.
 
Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен.
 
Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей.
 
Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина.
 
Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа.
 
Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни.
 
Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее.
 
* * *
 
Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня.
 
Независимость для нас превыше всего.
 
В этом нестабильном, неустойчивом мире наш Казахстан никому, кроме нас не нужен.
 
Для меня нет ничего важнее благополучия страны. В первую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа.
 
Независимо от того, как оценивают мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность - защитить нашу государственность.
 
И я готов взять на себя всю полноту ответственности.
 
Мой священный долг - быть верным заветам предков.
 
Новый Казахстан - это завет нынешнего поколения будущим.
 
Давайте вместе строить Новый Казахстан!
 
Пусть процветает наша священная Родина! 
 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал неуклонно укреплять идейную основу общности китайской нации

07.03.2022, 13:08 84241
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал неуклонно укреплять идейную основу общности китайской нации
Фото: russian.news.cn
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в рамках проходящей 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в ходе дисскусии делегации автономного района Внутренняя Монголия подчеркнул, что национальное единство является жизненно важным фактором всех национальностей Китая и сознание общности китайской нации является корнем национальной сплоченности.
 

Необходимо держаться основной линии по укреплению сознания общности китайской нации, углублять воспитательную работу в области национального единства и прогресса, вести народы всех национальностей к формированию концепции сообщества единой судьбы, согласно которой все национальности страны вместе разделят радость и горе, славу и бесчестье, а также непрерывно укреплять идейную основу общности китайской нации, заявил Си Цзиньпин. Следует содействовать сплоченности всех национальностей в великой семье китайской нации, совместными усилиями строить великую Родину, сообща создавать прекрасную жизнь, а также сосредоточиться на сохранении стабильного и здорового экономического климата, социальной атмосферы с процветанием государства и благополучием народа, а также чистой и честной политической среды, с тем чтобы практическими действиями встретить успешный созыв XX съезда КПК", - констатировал Си Цзиньпин.

 
Делегация АР Внутренняя Монголия с энтузиазмом обсуждала доклад о работе правительства, и атмосфера была оживленной. Чжан Лэй, Го Яньлин, Цзя Жуньань, Ван Сяохун, Фэн Яньли, Чжао Хуэйцзе и Ши Юйдун — семь депутатов отдельно выступили с речами по такими темам, как полная и точная реализация новой концепции развития, активное улучшение степной экологии, содействие осуществлению целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности путем развития отрасли угольно-химической промышленности, сохранение сознания общности китайской нации во всем процессе обучения и воспитания в учебных заведениях, внесение вклада со стороны космонавтики в реализацию высококачественного развития, продвижение подъема села и оживление отечественной молочной промышленности и др.
 
Внимательно заслушав выступления депутатов, Си Цзиньпин выступил со своей речью. Прежде всего Си Цзиньпин высказался по докладу о работе правительства и одобрил работу АР Внутренняя Монголия в течение года. Он выразил надежду, что товарищи АР Внутренняя Монголия будут неукоснительно реализовать решения и планы ЦК КПК, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 и социально-экономическому развитию страны, неизменно идти по новому пути высококачественного развития, ориентированному на приоритет экологии и "зеленое" развитие. Си Цзиньпин также призвал АР Внутренняя Монголия эффективно выполнять важнейшие политические обязанности по обеспечению экологической, энергетической, продовольственной и промышленной безопасности, неуклонно укреплять сознание общности китайской нации, с тем чтобы украсить ландшафт отдаленных районов на севере страны и вписать новую главу в высококачественное развитие АР Внутренняя Монголия в новую эпоху.
 
Си Цзиньпин отметил: "в 2021 году мы всесторонне продвинули вперед работу по реформе, развитию и стабильности, добились новых значимых успехов в деле партии и страны. Мы торжественно отпраздновали столетний юбилей со дня основания КПК, развивали учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению истории КПК, провели 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва и приняли решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней работы партии. Нам удалось в назначенные сроки одержать победу в интенсивной борьбе с бедностью, добиться цели, приуроченной к столетию КПК, — полного построения среднезажиточного общества, а также начать новый поход к достижению цели, приуроченной к столетнему юбилею КНР, — всестороннему строительству модернизированного социалистического государства".
 

Мы придерживались принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", придерживались политики по предотвращению завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны, придерживались научно обоснованной и целенаправленной гибкой политики нулевой терпимости к COVID-19. Тщательно и постоянно проводили противоэпидемические меры, заняли лидирующие позиции в мире в области экономического развития и борьбы с эпидемией, положив хорошее начало реализации 14-й пятилетней программы.

 
Мы с большим успехом организовали зимние Олимпийские игры в Пекине, представили миру экономное, безопасное и зрелищное спортивное мероприятие. Наши спортсмены боролись всеми силами и получили исторически лучшие результаты с момента участия Китая в зимних Олимпийских играх. Эти достижения имеют важное значение для развития дела партии и государства", - сказал он.
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что "оглядываясь на прошедший путь в новую эпоху, когда партия и народ приложили упорные и неустанные усилия, мы более твердо укрепили следующие осознаиня: во-первых, отстаивание всестороннего руководства со стороны КПК — это неизбежный путь для отстаивания и развития социализма с китайской спецификой. Если только мы будем неуклонно отстаивать всестороннее партийное руководство и неукоснительно сохранять авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство, мы непременно сможем гарантировать, чтобы во всей партии и всей стране была мощная политическая консолидирующая сила для сплоченной борьбы и уверенность в развитии, сможем собрать крепкую силу для развития инновационной деятельности на основе сохранения традиционных устоев и приложения совместных усилий для преодоления возникающих трудностей, сформировать самую надежную опору для всего народа страны во время столкновения с трудностями. Во-вторых, социализм с китайской спецификой — это неизбежный путь для осуществления великого возрождения китайской нации. Если только мы будем неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой, мы обязательно сможем непрерывно реализовывать стремление народа к прекрасной жизни, постоянно продвигать достижение цели всеобщей зажиточности народа страны. В-третьих, сплоченный упорный труд — это неизбежный путь для созидания китайским народом исторических свершений. Как только под руководством КПК многонациональный народ страны объединяется в единстве, смело и умело ведет борьбу, мы непременно одержим победу над всеми трудностями и вызовами на пути вперед, продолжая создавать новое впечатляющее чудо. В-четвертых, претворение в жизнь новой концепции развития — это неизбежный путь для развития и укрепления нашей страны в новую эпоху. Если только мы будем полно, точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники, мы непременно сможем постоянно повышать конкурентоспособность и устойчивость развития нашей страны, владеть инициативой во все более ожесточенной международной конкуренции и одержать победу в будущем. В-пятых, всестороннее устрожение внутрипартийного управления — это неизбежный путь для постоянного поддержания жизненной энергии партии и осуществления намеченной к столетию КНР цели. 
 
Успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии, от соблюдения принципа "партия должна осуществлять строгое внутрипартийное управление". Если только мы будем всемерно развивать великий дух основания КПК, оставаться верными изначальной цели, всегда помнить о своей миссии, осмелиться заниматься революционными самопреобразованиями, непрерывно устранять все факторы, наносящие вред передовому характеру и чистоте партии, непрерывно уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, то мы обязательно сможем добиваться того, чтобы партия не разлагалась, не меняла своего цвета и стиля". 
 
Си Цзиньпин отметил, что "наша страна — единое многонациональное государство. Когда все национальности страны сплачиваются и живут в дружбе и согласии, тогда будет обеспечено процветание государства, безопасность общества и счастье народа. А в противном случае будет упадок страны, социальные потрясения и страдание народа. ЦК КПК подчеркивает необходимость неуклонно рассматривать укрепление сознания общности китайской нации как основную линию партии в национальной работе в новую эпоху, это важное решение, принятое исходя из цели защиты великого сплочения всех национальностей страны и реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации, а также важный вывод, сделанный на основе глубокого обобщения опыта и извлечения уроков из истории". 
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодняшние достижения в автономном районе Внутренняя Монголия — результат соместной кропотливой работы народов всех национальностей страны, а для достижения более прекрасного будущего этого района все еще необходима их сплоченная борьба. Чтобы укреплять сознание общности китайской нации, необходимо заниматься реальными делами, сразу приносящими видимые и ощутимые результаты, выполняя при этом неторопливую, оказывающую позитивное влияние работу.
 
Для строительства общего духовного очага китайской нации, а также содействия взаимным контактам и взаимному сближению различных национальностей необходимо приступать к реальным действиям, обращая внимание на каждую деталь, чтобы усилия привели к ощутимым и эффективным результатам. Кадровые работники всех национальностей должны всесторонне понимать и внедрять в жизнь теорию национального вопроса и национальной политики КПК, а также сознательно исходить из общего положения дел в КПК и стране и с точки зрения общих интересов китайской нации в ходе рассмотрения вопросов, принятия решений и выполнения работы. Необходимо проводить работы, которые способствуют укреплению сознания общности китайской нации. От тех работ, которые нарушают этот принцип, следует категорически отказаться. Требования к работе по укреплению сознания общности китайской нации должны быть внедрены в жизнь, их необходимо соблюдать в таких областях, как культурно-историческое просвещение, строительство общественных культурных объектов, строительство знаковых городских объектов, знакомство туристических достопримечательностей автономного района. Необходимо правильно подходить к взаимоотношениям между отечественной культурой и культурой своей национальности, усиляя идеологический и культурный фундамент для укрепления сознания общности китайской нации.
 
Си Цзиньпин отметил, что, будучи одним из приграничных национальных районов, АР Внутренняя Монголия несет в себе обязанность в защите национального сплочения и обеспечении спокойствия на приграничных территориях страны. Следует в малом увидеть большое, повысить бдительность против возможных бед и опасностей и укрепить стратегическое мышление, эффективно предотвращая потенциальные риски, существующие в национальной работе, и создавая прочный барьер безопасности и стабильности на северной территории Родины.
 
Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость предпринимать комплекс мер по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, а также по осуществлению различных противоэпидемических мероприятий на постоянной основе, улучшению механизма проведения регулярных противоэпидемических мер и реагирования на чрезвычайную эпидемическую ситуацию. Необходимо ставить на первое место борьбу с эпидемией в портовых районах, удерживать нижнюю планку недопущения масштабного повторного распространения эпидемии. 
 
Необходимо активно и разумно продвигать работу по выходу на пик показателей по выбросам углерода и достижению углеродной нейтральности.
 
Основываясь на национальных условиях, связанных с избыточными мощностями в угольной промышленности и дефицитом нефти и газа, в соответствии с государственным планом следовать системному подходу, придерживаться принципа поступательного движения вперед при поддержании стабильности и постепенного достижения цели по выходу на пик показателей по выбросам углерода и достижению углеродной нейтральности. Следует совместно продвигать работу в таких областях, как снижение интенсивности выбросов углерода, уменьшение загрязнения, расширение озеленения и обеспечение роста. В ходе снижения интенсивности выбросов угрерода необходимо обеспечить энергетическую безопасность, безопасность производственных цепочек и цепочек поставок, а также продовольственную безопасность, обеспечить нормальную жизнь населения. Нельзя оторваться от действительности и гнаться за быстрыми успехами.
 

Нам необходимо оставаться трезвыми и твердыми в вопросе о том, что борьба с коррупцией идет постоянно, вести комплексную интегрированную работу по созданию политической экосистемы, чтобы никто не смел, не мог и не хотел заниматься коррупцией. Следует решительно удалить злокачественную опухоль коррупции, устранить источник ее появления и оставшееся от нее тлетворное влияние.

 
Необходимо рассматривать обеспечение строгой внутрипартийной политической жизни как базисную программу углубления работы по всестороннему устрожению внутрипартийного управления, ускоряя всестороннее возвращение внутрипартийной жизни в здоровое и регламентированное русло. 
 
Необходимо закреплять и расширять результаты, достигнутые в учебно-воспитательных мероприятиях, посвященных изучению истории КПК, создать долгосрочный институциональный механизм на постоянной основе, воспитывать и направлять многочисленных членов партии и кадровых работников, чтобы они рассматривали изучение истории партии и применение ее теории как обязательные курсы на всю жизнь, а также непрерывно укрепляли уверенность в нашей истории и повысили политическую сознательность, развивали великий дух основания КПК и были преисполенными веры к достижению новых успехов в новую эпоху", - заключил Си Цзиньпин.
 

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