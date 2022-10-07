Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов высказался о трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аймагамбетов отметил, что в Казахстане есть определенные требования к трудоустройству в школы страны, которые были внедрены год назад.
Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или негражданин нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, у него обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста, он должен знать нашу методику, программу и знать хорошо свой предмет. Это во-первых. Во-вторых, у нас учебный год уже начался, тарификация проведена, вакансии заполнены", - цитирует министра "Хабар 24".
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
Вчера Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.