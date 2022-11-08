В Казахстане планируют запустить услугу постановки в очередь в детсады через приложения банков

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова по вопросам развития сферы образования. Участники совещания обсудили запуск - В правительстве состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова по вопросам развития сферы образования. Участники совещания обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.

В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и eGov", - сообщила пресс-служба правительства.

Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе - исключения двойной очередности, проверки данных детей и т.д.

Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из Фонда всеобуча (обеспечение школьной формой, питанием и т.д.) при обучении в частных школах в рамках госзаказа. В настоящее время данная норма действует только при обучении в государственных школах. Премьер-министр поддержал данное предложение.

Также рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса "Цифровая карта семьи", который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей из семей, находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание.

Алихан Смаилов поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования данной инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.

По поручению президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль", - сказал Алихан Смаилов.

На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом, расширения доступности детсадов для детей с особыми образовательными потребностями с введением специальных штатов педагогов-ассистентов, освобождение педагогов школ от несвойственных функций в части установления выплат по Фонду всеобуча, обновления материально-технической базы колледжей, повышения статуса воспитателей, их зарплаты, а также ряд других инициатив.