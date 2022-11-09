Минпросвещения создало чат для жалоб на нарушения прав педагогов

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения запустил Telegram-чат "Защита педагогов". В чат вступили уже более 2 тысяч педагогов.
В этом чате педагоги могут сообщить о нарушении их прав. К примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и т.д.
Вся информация, поступившая в Telegram-чат, будет проверяться. Специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.
Педагоги освобождены от излишней отчетности, и на сегодня они ежедневно должны заполнять только два документа - классный журнал и краткосрочный (поурочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблюдать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполнения других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, комитет примет соответствующие меры", - заявил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.
Он напомнил, что в регионах при территориальных департаментах также работают советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов.
Ранее в Минпросвещения призвали делиться информацией о проблемных школьных санузлах и некачественном питании.