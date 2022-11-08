В Минпросвещения призвали сообщать о проблемных школьных санузлах и некачественном питании

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения призывает школьников и их родителей сообщать об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых.
Анонимность гарантируется, информация об обратившихся разглашаться не будет", - сообщается в информации ведомства.
Фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются QR-коды со ссылками на эти соцсети.
В Минпросвещения напомнили, что в Казахстане по инициативе Комитета по охране прав детей проходит акция "Балаға лайық". Она проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Отметим, что благодаря акции "Балаға лайық" значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых. В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты", - отметили в министерстве.
К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствие с нормами после обращения родителей к представителям министерства. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников.
Мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.
Ранее сообщалось, что в санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық".
Всего за время проведения акции поступило свыше тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей.