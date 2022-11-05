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В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық"

04.11.2022, 18:28 5106
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
 
Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ.
 

Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей. Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

 
В ведомстве напомнили, что акция "Балаға лайық" проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
 
В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется и информация о них разглашаться не будет.
 

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Филиал британского вуза откроют на базе университета Жубанова в Актобе

04.11.2022, 11:08 8596
Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Heriot-Watt откроет на базе университета Жубанова три образовательные программы бакалавриата: "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", "Компьютерная инженерия"), а также программу магистратуры по специальности "Менеджмент промышленности". Эти специальности выбраны в соответствии с потребностями региона, информирует пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
 
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с руководством одного из ведущих исследовательских университетов мира Heriot-Watt. В рамках встречи стороны обсудили партнерство британского вуза с Актюбинским региональным университетом имени Жубанова.
 

Партнерство между высшими учебными заведениями направлено на совместную подготовку отечественных технических и IT-специалистов. Студенты, окончившие обучение, получат два диплома: университета Heriot-Watt и университета Жубанова. Обучение будет проходить по британскому стандарту, а качество будет контролироваться университетом Heriot-Watt. Прием абитуриентов начнется в следующем учебном году", - отметил Саясат Нурбек.

 
Представитель британского вуза поделился своими планами по развитию сотрудничества с университетом Жубанова. Будут активно развиваться программы академической мобильности между двумя вузами.
 

Университет Heriot-Watt является одним из ведущих мировых исследовательских университетов, основанный в 1821 году. Он входит в число 300 лучших университетов в мировом рейтинге QS по математике, химической инженерии, строительству, электротехнике и нефтегазовому делу", - проинформировали в министерстве.


Напомним, филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау.
 

По 6 миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана - Миннауки

03.11.2022, 16:49 14566
По 6 миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана - Миннауки
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК объявляет конкурс на соискание ежегодной премии "Лучший научный работник". По итогам конкурса будут присуждены 50 премий лучшим ученым страны. Размер 1 премии составляет 2000 МРП (6 126 000 тенге).
 

Целью конкурса является поощрение труда ученых, научных работников, которые внесли существенный вклад в развитие отечественной науки", - сообщили в ведомстве.  

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном формате до 3 декабря в информационной системе министерства.
 

Научные достижения претендентов на присуждение премии будут оцениваться по таким критериям, как наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательно преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии (PhD) или доктора по профилю за последние 3 года и общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований. Также участникам конкурса необходимо представить результаты внедрения научных разработок в производство", - рассказали в министерстве.

 

Возможность выбора учебников и методических пособий появится у казахстанских педагогов

03.11.2022, 12:45 16551
Возможность выбора учебников и методических пособий появится у казахстанских педагогов
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект приказа "Об утверждении правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования".
 
Согласно тексту документа, целью проекта приказа является утверждение правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования.
 

В республике в одобренный перечень учебников и УМК для организаций среднего образования входят более 700 учебников для 1-11-х классов. В среднем во 2-х, 5-11-х классах по каждому предмету имеется по 2-3 альтернативных учебника. Выбор осуществляют порядка 380 тысяч педагогов из 7,5 тысячи школ по всей стране. Без автоматизации процессов выбора и заказа учебных изданий эффективное и своевременное проведение мониторинга крайне затруднительно и неэффективно", - отметили разработчики.

 
Подчеркивается, что необходимость принятия проекта настоящего приказа связана с ознакомлением педагогов государственных организаций образования с альтернативной учебной литературой, включаемой в учебный процесс, ее особенностями и повышением прозрачности процесса выбора учителями альтернативных учебников.
 
Также проектом предусмотрено внедрение порядка выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе:
 
  • Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 "Об образовании";
  • приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 216 "Об утверждении перечня учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме";
  • приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 324 "О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 "Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования".
 

Указанный нормативно-правовой акт не предусматривает ужесточения регулирования. В этой связи проведение анализа регуляторного воздействия не требуется", - добавили разработчики.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения

02.11.2022, 14:32 25936
Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Электронные планшеты, которые будут предоставлены учащимся школ, дадут дополнительные возможности для обучения школьников, а также помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков, пояснили в Министерстве просвещения Казахстана.
 

При наличии планшетов у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам и заданиям. Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн-использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками. Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть планшеты не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками", - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин заявил, что для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников.
 

Сделать школьную форму более свободной предлагает Минпросвещения

02.11.2022, 13:47 26846
Сделать школьную форму более свободной предлагает Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана предлагает обсудить новые требования к школьной форме. Поправки в требования к обязательной школьной форме опубликованы на портале "Открытые НПА".
 

Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщается на сайте Минпросвещения РК.


Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
 
Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Существующие требования к школьной форме в целом не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщила председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Каримова.


По ее словам, это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования.

Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - подчеркнула Каримова.


Она также добавила, что родители по-прежнему самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.

Поправки Минпросвещения доступны для публичного обсуждения до 15 ноября 2022 года.
 

В Казахстане у 57 колледжей аннулированы лицензии по 133 специальностям

02.11.2022, 11:53 28201
В Казахстане у 57 колледжей аннулированы лицензии по 133 специальностям
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 57 казахстанских колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям с начала 2022 года, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
 
Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, преподавание которых не соответствует стандартам качества, или отсутствуют условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке.
 
К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а экономический колледж - по подготовке педагогов. Некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования, пояснили в Минпросвещения.
 

Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на востребованных и профильных специальностях. Это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования. Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

 

Цифровые дипломы появятся в Казахстане

01.11.2022, 18:27 36381
Цифровые дипломы появятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы будут получать документы об окончании школы или колледжа как в цифровом, так и в бумажном вариантах, сообщает Министерство просвещения.
 
Получить аттестаты о среднем образовании и дипломы о получении ТиПО в цифровом виде можно будет через личный кабинет eGov. При этом выпускники школ и колледжей также будут получать и традиционные бумажные аттестаты, и дипломы с QR-кодом.
 

Документы будут предоставляться в цифровом формате для того, чтобы выпускникам было проще оформляться при зачислении на учебу, при трудоустройстве и т.п.", - подчеркнули в ведомстве.

 
Цифровые документы будут размещены в Национальной образовательной базе данных. QR-код будет размещен и на бумажном варианте документов. QR-код позволит проверить подлинность аттестата или диплома - он выдаст ссылку на государственный интернет-ресурс, где отобразятся сведения о владельце и реквизиты документа. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании вуза.
 

Наша задача - обеспечить прозрачность процедур и экономию времени граждан, поэтому мы автоматизируем процесс выдачи документов об окончании школы или колледжа. И теперь выпускнику не придется носить с собой аттестат о среднем образовании или диплом. Все будет доступно в цифровом виде на eGov, в том числе и на мобильных приложениях банков. Но выдачу бумажного формата документа при этом никто не отменял. Это как в случае с удостоверением личности. Ведь сейчас не обязательно удостоверение личности носить с собой, можно пользоваться электронной версией в мобильном приложении", – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 

В Казахстане предлагают использовать планшеты в качестве цифровых учебников

01.11.2022, 13:28 36826
В Казахстане предлагают использовать планшеты в качестве цифровых учебников
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников, сообщил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.
 

Планшеты будут использоваться в качестве цифровых учебников, а также инструмента для доступа к онлайн-образовательным ресурсам из дома", - заявил министр.

 
Он отметил, что подобные меры уже были апробированы в ряде развитых стран, в том числе в школах Великобритании, Норвегии, Южной Кореи и Турции, и показали хороший результат.
 
По его словам, в этих странах ставилась цель по снижению цифрового неравенства среди регионов, а также по снижению веса рюкзаков.
 

Наше предложение - в 2023 году обеспечить более 400 тысяч первоклассников планшетами через механизм сервисной модели", - сообщил он.

 
Также министр рассказал об основных преимуществах предлагаемого механизма.
 
Во-первых, при использовании сервисной модели в отличие от прямого закупа снижается единовременная нагрузка на бюджет за счет распределения суммы контракта на 4 года, в течение которых ученик завершит обучение в начальных классах.
 

Данная модель уже активно используется операторами связи при продаже телефонов и планшетов населению и бизнесу", - подчеркнул Багдат Мусин.

 
Во-вторых, в рамках сервисной модели помимо услуги по аренде планшетов будут закупаться услуги по обеспечению мобильным интернетом со специальным тарифом для школьников, а также сервисному обслуживанию для обеспечения бесперебойной работы планшетов.
 
В-третьих, немаловажным фактором является возможность удаленного доступа к планшету для обновления списка разрешенных онлайн-ресурсов (так называемый белый интернет).
 
Самое главное, отметил он, в целях снижения зависимости от зарубежного производства данный механизм будет доступен лишь отечественным производителям.
 
Также локализацию производства предлагается разбить на 3 этапа.
 
Первый этап - организация сборочного производства планшетов в 2023 году, который включает в себя размещение на территории РК сборочной линии основных компонентов и подготовки специалистов для дальнейшего обучения.
 
На втором этапе нужна синергия с вузами и колледжами для обучения новых специалистов.
 
Третий этап, по словам министра, должен включать в себя совокупность R&D работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании планшетов. Благодаря этому выпускники вузов будут работать в сфере микроэлектроники и участвовать в создании новых продуктов.
 
Кроме того, предлагается совместно с заинтересованными государственными органами и мобильными операторами связи принять следующие меры:
 
1) Минпросвещения совместно с МЦРИАП в срок до 15 ноября текущего года утвердить основные требования к планшетам, в том числе список "белых" сайтов для доступа в интернет;
 
2) МЦРИАП совместно с Минпросвещения определить ежегодный механизм закупа и передачи планшетов ученикам;
 
3) МФ совместно с МЦРИАП до 1 декабря текущего года проработать вопрос финансирования по приобретению планшетов по сервисной модели;
 
4) МЦРИАП определить механизм распределения услуги по обеспечению школ интернетом между операторами связи с учетом покрытия сети;
 
5) МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить сервисное обслуживание для бесперебойной работы планшетов и интернета.
 
Напомним, премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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