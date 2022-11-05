Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям, - В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.

Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ.

Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей. Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

В ведомстве напомнили, что акция "Балаға лайық" проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется и информация о них разглашаться не будет.