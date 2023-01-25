Ежегодный экзамен по казахскому языку введут в школах с нового учебного года

Экзамен вводится для учеников 5-8-х и 10-х классов средней школы, а также в организациях технического, профессионального и послесреднего образования

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК намерено ввести с нового учебного года ежегодный экзамен по казахскому языку для учеников 5-8-х и 10-х классов.





Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля 2023 года.





С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету "Казахский язык" в школах с казахским языком обучения и по предмету "Казахский язык и литература" в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования", - говорится в пояснительной записке к документу.





Экзамен будет проходить в конце учебного года и оцениваться по пятибалльной шкале. На нем будут оценивать аудирование, говорение, чтение и письмо.





Экзамен также будет проходить в организациях технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, говорится в документе.





Итоговая оценка по предметам "Казахский язык", "Казахский язык и литература" будет выставляться на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70.



