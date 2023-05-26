На бесплатные кружки и секции для детей из бюджетов выделено 93 млрд тенге - Смаилов

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрены на - Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрены на заседании правительства.





В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено свыше 85% учеников 1-10-х классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону. В целом свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.





Он подчеркнул, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге. Кроме того, начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей и строительству 100 центров инновационного творчества. Данная работа должна быть завершена в 2026 году.





Вместе с тем, по словам премьер-министра, в регионах летний отдых и занятость детей зачастую организуются формально.





Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности", - пояснил Смаилов.





Он добавил, что при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко должна быть поставлена работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.





Во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб", - отметил глава правительства.





По информации пресс-службы премьер-министра, в текущем году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся. В частности, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі".





Итоговые экзамены пройдут для 9-х классов по 4 предметам со 2 по 13 июня, а для 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.



