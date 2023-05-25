Как в Алматы пройдут школьные линейки и выпускные.

Для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов в честь окончания учебного года будут проведены торжественные линейки

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В школах Алматы последний звонок пройдет 1 июня. Для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов в честь окончания учебного года будут проведены торжественные линейки, сообщила заместитель руководителя управления образования города Алматы Жанат Айтпаева.





По информации управления образования, в Алматы учебный год завершают 313 организаций среднего образования, 12 школ-интернатов и 85 организаций технического и профессионального образования. В текущем году в них обучались более 403 тысяч учеников и воспитанников.





В соответствии с приказом Министерства просвещения Республики Казахстан учебный год завершается 31 мая 2023 года.





В последний день учебы общеобразовательные школы проводят уроки согласно утвержденному расписанию и завершают учебный день проведением классного часа. Цель классного часа - подведение итогов учебного года и подготовка детей к периоду летних каникул", - сказала Айтпаева.





Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9-х классов города Алматы пройдут со 2 по 13 июня, а государственные выпускные экзамены для выпускников 11-х классов - с 5 по 19 июня 2023 года, уточнила представитель управления.





Торжественное вручение дипломов выпускникам организаций технического и профессионального образования пройдет с 28 июня по 1 июля. Торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11-х классов рекомендуется проводить 20-22 июня в стенах родных школ.





Управление образования напоминает, что при организации классных часов и линеек, торжественного вручения дипломов и аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Кроме того, запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", - подчеркнула спикер.