17.12.2025
Новый формат ЕНТ начнут тестировать в Казахстане с 2027 года
С 2029 года последует его масштабирование
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый формат ЕНТ будут тестировать в Казахстане с 2027 по 2029 год. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова.
Кобенова рассказала, что Казахстан начал совместную работу с американской компанией, направленную на совершенствование ЕНТ.
Эта работа будет проходить поэтапно. С 2027 года - в пилотном режиме постепенно. Потом с 2029 года будет масштабирование", - сказала вице-министр.
Ранее Национальный центр тестирования РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ на 2026 год.
Формат ЕНТ включает 5 предметов: 3 обязательных и 2 профильных.
В 2026 году абитуриентам необходимо набрать следующие пороговые баллы:
- математическая грамотность - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
27.11.2025
В Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев ОРВИ
На дистанционный формат переведены 11 812 классов
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что в Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев острой респираторной вирусной инфекции, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В частности, по его словам, на дистанционный формат переведены 11 812 классов в 13 регионах страны.
Всего в 903 школах ушли на удаленку порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего дня есть небольшая динамика", - заявил Тимур Султангазиев.
Он также рассказал, часто ли ОРВИ переходит в осложненную форму заболевания, пишет zakon.kz.
ОРВИ и грипп могут перейти в осложнения, очень опасное осложнение самого гриппа, он может осложниться в первую очередь пневмонией, особенно у детей маленького возраста до 5 лет. В этой связи родителям необходимо постоянно контролировать ситуацию, при необходимости приглашать медработников", - отметил Тимур Султангазиев.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникации рассказала, переведут ли школьников на онлайн-обучение из-за сезона гриппа и простуды.
27.11.2025
Филиал Челябинского университета в Костанае усилит подготовку кадров для экономики Казахстана
Отдельным положением предусматривается развитие партнерства филиала с казахстанскими предприятиями
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между Казахстаном и Россией о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Соглашение юридически закрепляет требования к учебному процессу филиала: содержание образовательных программ, языки и формы обучения, порядок итоговой аттестации, выдачу дипломов, условия лицензирования и аккредитации. Документ вводит более жесткие стандарты качества и прозрачные правила контроля за образовательной деятельностью", - заявил он.
Также, по словам руководителя аппарата сената, отдельным положением предусматривается развитие партнерства филиала с казахстанскими предприятиями для подготовки кадров, ориентированных на потребности национальной экономики.
Напомним, 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане.
19.11.2025
Дипломы казахстанцев будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее
Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, принятую под эгидой ЮНЕСКО 26 ноября 2011 года в городе Токио, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ направлен на упрощение процедуры признания дипломов, степеней, иных квалификаций и обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке, а также на расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона (...) На сегодня сторонами Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Святой Престол, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию и Турцию", - говорится в сообщении.
В частности, согласно конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах.
Кроме того, предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве который будет предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах. В тоже время при ратификации Казахстан заявил оговорку по ряду статей, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак".
12.11.2025
Стали известны пороговые баллы на ЕНТ для поступления в вузы Казахстана в 2026 году
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования назвал пороговые баллы на Едином национальном тестировании для поступления в вузы Казахстана в 2026 году, передает корреспондент агентства.
Ранее в Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год.
20.10.2025
Сроки осенних школьных каникул озвучило Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенние каникулы для казахстанских школьников продлятся 7 календарных дней.
В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся с 27 октября по 2 ноября включительно", - сообщили в Министерстве просвещения РК.
Там рассказали, что на каникулах министерство разработало план мероприятий для активного досуга.
В их числе:
- мероприятие "Читаем книги на каникулах", которое пройдет в рамках реализации проекта "Детская библиотека";
- уроки безопасности "Буллингтен қорған";
- организация работы школьного театра.
Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности", - уточнили в министерстве.
18.09.2025
В Казахстане впервые утвердили стандарты внедрения ИИ в систему образования
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев совместным приказом утвердили концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.
Единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании утверждены впервые и касаются этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.
Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create. Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ", - подчеркивается в информации.
По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.
Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком", - заявил министр.
Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.
Внедрение искусственного интеллекта в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность", - отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
Напомним, с 2025-2026 учебного года в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика" внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - специальные курсы повышения квалификации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
05.09.2025
В Казахстане обновили правила приема в школы
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в типовые правила приема в школы.
Зачисление производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся.
При приеме обучающихся в организации образования руководители организаций образования заключают с родителями или иными законными представителями детей или обучающихся договор на оказание образовательных услуг", - говорится в тексте приказа.
Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.
Прием документов от заявителей, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляется с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.
Организации образования издают приказы о зачислении или отчислении обучающегося, а также проводят соответствующую сверку в рамках установленного порядка.
Прием обучающихся во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального и основного среднего образования, осуществляется с учетом условий отсутствия переполненности класс-комплектов.
Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, осуществляется на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии документов и документа государственного образца об основном среднем образовании.
Гимназии и лицеи формируют общеобразовательные классы для обеспечения получения обязательного объема знаний, определенных государственными общеобязательными стандартами образования РК.
С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке. Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.
01.09.2025
В Казахстане отмечают День знаний
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечается День знаний. За парты 8 тыс. школ в Казахстане сядут 4 млн учеников, передает корреспондент агентства.
По данным Минпросвещения, в 2025-2026 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 4 млн школьников, из них более 360 тыс. первоклассников.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Учеба в казахстанских школах начнется со 2 сентября в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник по случаю празднования Дня Конституции.
Продолжительность учебных четвертей и каникул:
1-я четверть
- 8 учебных недель;
- осенние каникулы- 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
2-я четверть
- 8 учебных недель;
- зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
3-я четверть
- 10 учебных недель;
- весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
- для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
