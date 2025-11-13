Товарооборот, АЭС и образование: о чем говорили лидеры Казахстана и России Дополнено
Фото: Акорда
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры, сообщает Акорда.
Для нас государственный визит в Российскую Федерацию - это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество. Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 млрд долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель. В самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе переговоров он также особо отметил сотрудничество Казахстана с Российской Федерацией в области атомной энергии.
Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", - сообщил лидер Казахстана.
Президент также напомнил, что 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане.
Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл, свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно", - отметили глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом.
В свою очередь лидер РФ подчеркнул, что Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга.
Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего сегодняшнего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном", - заверил Владимир Путин.
Также Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия.
Дополнено 12.11.2025, 18.25
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин подпишут декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.
Ранее Токаев назвал визит в Россию рубежным событием в истории двусторонних отношений.