В Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Гулзат Кобенова на пресс-конференции в СЦК сообщила, что размер стипендий студентам с 2020 года вырос в два раза.
С 1 сентября стипендия студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, педагогических специальностей - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге", - сообщила вице-министр.
Прием во все вузы уже завершен. В этом году в ЕНТ приняли участие более 210 тыс. абитуриентов. Из них 160,5 тыс. человек, или 76,35% смогли набрать пороговый балл для поступления в вузы. На конкурс государственных образовательных грантов 2025 года подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше, чем годом ранее.
Всего в этом году выделено 93 232 гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из них свыше 77 тыс. - на получение высшего образования. Гранты освоены в объеме 99%.
В Казахстане педагогов обучают работать с искусственным интеллектом
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей, сообщили в министерстве.
В рамках обучения педагоги смогут освоить:
- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
- методы составления промптов;
- основы планирования уроков;
- разработку тестов и учебных материалов;
- создание иллюстраций;
- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.
Главная идея программы - искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества", - отметили в министерстве.
Отмечается, что обучение доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz. За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты.
Ранее сообщалось, что в казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ.
Сделать ПДД обязательным уроком в школах предлагает МВД
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает сделать изучение правил дорожного движения обязательным предметом в школах. Об этом заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
По его словам, в начале года рост числа ДТП по стране достигал 75%, однако на сегодняшний день темпы снизились до 51%. Аналогичная ситуация наблюдается и по числу пострадавших: рост в начале года составлял 91%, однако в настоящее время этот показатель снизился до 63%.
Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей. И это дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, за 7 месяцев в ДТП мы уже потеряли 176 детей. Это недопустимые потери. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить самое ценное - жизни наших детей. При этом более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальные - пешеходами, в том числе велосипедистами, самокатчиками или водителями мопедов. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки - без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми", - заявил спикер.
В ДТП по вине несовершеннолетних погибли 17 детей, более 200 травмированы.
Основными причинами ДТП c участием детей-пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом", - рассказал Султанбаев.
Эксперты сравнили казахстанский опыт преподавания дисциплин по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах с опытом других стран и пришли к выводу, что в казахстанских школах изучению ПДД уделяется недостаточно внимания.
В связи с этим министерство предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет.
Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. Международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения", - отметил глава комитета.
Он добавил, что Казахстан постепенно выстраивает собственную модель через движение юных инспекторов. В начале месяца в Усть-Каменогорске состоялся XX республиканский и межгосударственный слет имени Г.Байтасова, в котором приняли участие более 200 школьников изо всех регионов страны и Кыргызстана. Однако за этими цифрами стоят гораздо более масштабные показатели: с учетом всех этапов отбора к этому движению по всей стране привлечено свыше 70 тысяч детей. Учитывая, что в Казахстане обучается около 3,5 млн школьников, необходимость расширения этой работы очевидна.
Такие проекты оказывают прямое влияние на безопасность. Движение юных инспекторов в Казахстане - это не просто школьный кружок. Это форма вовлечения подростков в социально значимую деятельность, где каждый ребенок в интерактивной и игровой форме осваивает правила дорожного движения, развивает чувство ответственности и становится лидером культуры безопасного поведения среди сверстников. Чем больше детей будет вовлечено в эту работу, тем выше шансы приблизиться к целям глобальной концепции Vision Zero, которая предполагает к 2050 году свести к нулю детскую смертность в результате дорожно-транспортных происшествий", - считает спикер.
В МВД призвали родителей и учителей совместно с полицейскими отработать для детей наиболее безопасный маршрут от дома до школы и обратно.
Спикер также не исключил, что в Казахстане снизят скорость движения авто на дорогах. Сейчас ведомство рассматривает этот вопрос в рабочем порядке, а затем, после выхода депутатов с каникул, его обсудят в парламенте.
В Казахстане продлили сроки приема документов в колледжи
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и Национальную образовательную базу данных при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения.
На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приема документов и проведения конкурсного отбора", - сообщили в Минпросвещения.
Актуальные сроки завершения конкурса:
- по специальностям, требующим творческой подготовки - до 24 августа;
- по педагогическим и медицинским специальностям - до 25 августа;
- по специальностям подготовки специалистов среднего звена - до 27 августа.
Ранее Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
Миннауки опубликовало список обладателей грантов в магистратуру
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек.
Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года.
Список обладателей государственных образовательных грантов можно узнать по ссылке.
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу 21 августа.
В Казахстане распределили гранты в магистратуру
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, сообщает пресс-служба МНВО.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше по сравнению с 2024 годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".
Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.
Ранее сообщалось, что международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина.
Родители могут перевести ребенка в другую школу через портал eGov.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov.kz, сообщили в Министерстве просвещения РК.
Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, через портал eGov.kz. Сервис позволяет выбрать любую организацию образования - по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку", - проинформировали в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел "Образование";
- в подразделе "Среднее образование" выберите услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу", заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
- результат услуги можно посмотреть в личном кабинете.
Президент предложил внести поправки в закон о статусе педагога
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей предложил внести поправки в закон о статусе педагога, сообщает пресс-служба главы государства.
Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него", - заявил глава государства.
В частности, по его словам, директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области.
Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись", - отметил президент.
Он напомнил, что в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания.
После этого вопиющего происшествия Министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие. В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей высказался о качестве образования.
Министерство просвещения определило сроки учебного года и итоговой аттестации на 2025-2026 годы
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения определило сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также даты проведения итоговой аттестации для учащихся организаций среднего образования, передает корреспондент агентства.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Также документом утверждена продолжительность учебных четвертей и каникул:
- 1-я четверть - 8 учебных недель;
осенние каникулы - 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
- 2-я четверть - 8 учебных недель;
зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
- 3-я четверть - 10 учебных недель;
весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
- 4-я четверть - 8 учебных недель.
Что касается сроков итоговой аттестации, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года, а для 11-х классов - с 2 по 15 июня 2026 года.
