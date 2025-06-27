Абитуриенты колледжей смогут подать заявки на поступление через eGov.kz
При оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания
Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абитуриенты колледжей теперь смогут подать заявки на поступление через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения.
Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", - заявили в НИТ.
Отмечается, что подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Кроме того, важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.
По данным пресс-службы, для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";
- выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы", - добавили в НИТ.
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