Казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн

Фото: Акорда

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом", сообщает пресс-служба Акорды.





Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Бюджетный, Водный кодексы, законы "О гражданской защите", "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О государственном имуществе" и другие нормативно-правовые акты.





Первый блок поправок направлен на повышение уровня обеспечения пожарной безопасности.





В частности объекты с массовым пребыванием людей и здания высотой более 28 метров, перед их приемкой в эксплуатацию, будут обязательно получать заключение органов гражданской защиты о соответствии требованиям пожарной безопасности.





Введена обязанность владельцев объектов, входящих в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более 2 тысяч квадратных метров, заключить договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.





Законом предусмотрены гарантии и меры по социальной защите лиц, добровольно участвующих в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров. За ними сохраняются место работы и средняя заработная плата. При отсутствии трудовых отношений, ему будут производиться выплаты с учетом минимальной заработной платы.





Второй блок поправок направлен на совершенствование промышленной безопасности.





Третий блок поправок направлен на совершенствование вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций





В целях защиты жизни и здоровья людей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений от землетрясений, законом предусмотрены мероприятия по:





расширению и модернизации сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;

проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, научного прогнозирования;

проведению сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах, а также сейсмологического мониторинга.





Документ также регламентирует порядок деятельности Республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштаба, являющегося рабочим органом при правительстве.





Четвертый блок поправок направлен на совершенствование системы гражданской обороны.





Пятый блок поправок направлен на исполнение поручения главы государства о выработке мер по повышению статуса спасателей, осуществлению им жилищных выплат, подъемных пособий, повышению размера оплаты труда, а также по материальному стимулированию за работу в период действия военного или чрезвычайного положения.





Шестой блок поправок предусматривает меры по совершенствованию управления государственным имуществом и сферы электроэнергетики.





Также глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года".