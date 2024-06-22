Аннулированы результаты ЕНТ почти 400 абитуриентов

На прошлой неделе стипендиатка подписала соглашение о выплате, решается вопрос о ее экстрадиции в Казахстан

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе "Болашак", возместит всю сумму государству самостоятельно.









Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть не исполняющая обязанности Гавриленко и два гаранта. После того, как два гаранта открыто вышли в общественное пространство и заявили об ущемлении своих прав, на прошлой неделе Гавриленко подписала соглашение о выплате. Она берет на себя обязательство полностью выплатить сумму, она всю ответственность на себя приняла и подтвердила", - рассказал Саясат Нурбек.





Как проинформировал глава министерства, в настоящее время ведутся следственные мероприятия.





Вместе с тем, по закону, два гаранта - Воробьева и Дарибаева несут солидарную ответственность. Они сами добровольно взяли на себя эту ответственность, подписав это соглашение", - добавил министр.





По его словам, ведомство написало письмо в Генпрокуратуру, чтобы ускорить оперативные мероприятия по привлечению к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ, "потому что факт нарушения налицо".





Все будет решаться в правовом поле, мы живем в правовом государстве. Вместе с тем я лично встречался с этими гарантами, мы показали все варианты решения, я взял этот вопрос на личный контроль. Я постараюсь сделать так, чтобы все наказание понесли как раз таки Гавриленко и должностные лица центра. Поэтому гарантам, я думаю, сильно переживать не надо. Я эти гарантии им лично давал при личной встрече, но, к сожалению, они решили все-таки в общественное пространство это вынести", - сообщил Саясат Нурбек.





У спикера спросили, будет ли экстрадирована Гавриленко.





Соответствующие запросы в миграционную службу мы тоже подготовили", - ответил министр.



