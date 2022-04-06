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Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии

05.04.2022, 11:12 3306
АТЫРАУ. 5 АПРЕЛЯ - Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии из-за многочисленных нарушений, проинформировали в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ведомстве, решение вынес специализированный межрайонный административный суд Атырауской области. Многочисленные нарушения в работе вуза выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.
 
В вузе не соблюдались типовые правила деятельности организаций образования, требования государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования.
 

В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ", - отметила руководитель управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

 
По ее словам, образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН РК. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом.
 

Проверка показала, что в Атырауском инженерно-гуманитарном институте также не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база. По ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90 процентов студентов института не смогли набрать пороговые баллы", - добавили в министерстве.

 
В ведомстве также отметили, что согласно нормам типовых правил, студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право для продолжения обучения перевестись в другие вузы.
 

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В Кызылорде уволили более 100 учителей с поддельными дипломами

04.04.2022, 13:54 6081
В Кызылорде уволили более 100 учителей с поддельными дипломами
Фото: kursovik.kz
КЫЗЫЛОРДА. 4 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области уволили 112 школьных учителей с поддельными дипломами об окончании вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прошлого года мы начали работу по выявлению педагогов с фальшивыми дипломами, чтобы очистить кадровые ряды. Мы выявили 112 таких педагогов. Все они уволены. Дальнейшую их судьбу будут решать компетентные органы", - написала на своей странице в соцсетях руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова, сообщает Kazpravda.kz


По ее словам, педагоги используют не только липовые дипломы о профессиональном образовании, но и различные сертификаты, например об окончании курсов или участии в мастер-классах, а также почетные грамоты ради работы и более высокой зарплаты по итогам аттестации.
 

В январе - июне прошлого года аттестационная комиссия рассмотрела 863 документа, были выявлены следы подделок документов у 24 учителей. А с июля по декабрь прошлого года были рассмотрены 587 документов, 14 педагогов не смогли доказать их подлинность", - рассказал Касымова.

 
Она отметила, что за фальшивые документы педагоги лишаются надбавок к зарплате, кроме того, каждый из подобных фактов рассматривается на совещаниях по педагогической этике. 
 

Они бросают тень на достоинство всех работников образования", - подчеркнула глава управления.

 
В полиции региона подтвердили, что в производстве находится целый список уголовных дел, связанных с изготовлением и использованием поддельных дипломов. По каждому факту идет расследование.
 

По любому из этих документов нужны экспертизы, и они назначаются, расследования идут", - сообщили в пресс-службе управления полиции Кызылорды.


Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области медсестра с поддельным дипломом проработала почти 10 лет в больнице.
 

Атлас профессий будет внедрен в учебные программы

31.03.2022, 17:55 13671
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Совещание правительства по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики прошло сегодня в Нур-Султане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан" включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов. Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям: нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство", - сообщается на сайте главы правительства. 

 
В настоящее время в республике зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 - в отрасли нефти и газа, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT и т.д.). 
 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители госорганов и ассоциаций работодателей.
 

В 2022 году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200. Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%. Вместе с тем в текущем году 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51", - рассказал Аймагамбетов. 

 
По его словам, шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников. 
 
В 2022 году целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тысяч заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%. Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями. 
 
В то же время на совещании было отмечено, что, несмотря на разработку "Атласа профессий" и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности. 
 

Для масштабного внедрения "Атласа профессий" предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местным исполнительным органам в учреждениях образования", - сообщает сайт премьер-министра. 

 
После выступлений Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях.
 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству переориентировать образование в Казахстане на технические специальности.
 

Летние школы вновь откроются в Казахстане

30.03.2022, 12:16 18286
Летние школы вновь откроются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане вновь будут работать летние школы, об этом после заседания мажилиса рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аймагамбетов объяснил, что имеется государственный общеобязательный стандарт, одинаковый для всех организаций независимо от формы собственности. ГОСО определяет начало и завершение учебного года. В Казахстане учебный год заканчивается 25 мая, соответствующий приказ, со слов Аймагамбетова, уже подписан.
 
При этом глава МОН напомнил, что из-за трагических событий в январе и пандемии "мы не могли определенное время обучаться по объективным обстоятельствам", из-за чего "у нас были очень большие и серьезные потери в знаниях".
 
Министр напомнил, что в прошлом году уже имелся опыт работы летних школ.
 

Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями", - пояснил он.

 

С 1 апреля стартует прием заявок на поступление в первый класс

29.03.2022, 20:38 20646
С 1 апреля стартует прием заявок на поступление в первый класс
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявок на поступление в первый класс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила председатель комитета, заявки можно подавать через веб-портал электронного правительства Еgov.kz. 
 
По ее словам, от родителя ребенка либо законного представителя требуется заявление в произвольной форме, справки из поликлиники формы 026/у-3 (паспорт здоровья) и 063/у (карта профилактических прививок), копия свидетельства о рождении и две фотографии 3х4.
 

Больше никаких документов не нужно. Иногда звонят и говорят: у меня требуют справку с КСК или с работы… Этих справок не нужно. Только 4 документа, которые необходимо будет сдать для приема в школу", - сказала Гульмира Каримова. 

 
По ее словам, прогноз на 2022-2023 учебный год показывает, что увеличивается число учащихся. 
 

Около 420 тысяч обучающихся мы планируем принять в первые классы", - отметила спикер.

 
В первый класс поступают дети с 6 лет. Также заявки могут подавать родители детей, которым 6 лет исполнится до конца 2022 года.
 
Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.
 

Тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане

28.03.2022, 10:24 25381
Тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Министерство образования и науки Республики Казахстан приняло решение на основе результатов единого национального тестирования в разрезе каждой школы, региона и даже предмета делать анализ и использовать его для оценки эффективности деятельности школ, курсов повышения квалификации, программ. Об этом рассказал глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Переход на электронный формат позволяет нам теперь делать тематический анализ итогов тестирования. И это новшество мы внедрили в пилотном режиме уже во время мартовского ЕНТ", - написал министр на своей странице в Facebook

 
Он пояснил, что теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие не в полной мере. Такой же анализ будет проводиться как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом. 
 
Данное решение, по мнению Аймагамбетова, позволит тестируемым увидеть, на какие темы надо обратить внимание, какие темы нужно подтянуть. 
 

То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников. В масштабе школы, к примеру, мы можем наблюдать, что у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ позволит погрузиться и выявить причины. Или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема", - рассказал он.

 
В зависимости от анализа будут приниматься решения по доработке учебных программ, точечному повышению квалификации учителей, изменению программ повышения квалификации, программ подготовки педагогов.
 

По итогам летнего ЕНТ каждая школа, регион, учитель и выпускник получит такой анализ. И, самое главное, на основе анализа будут приниматься необходимые меры для решения имеющихся проблем", - добавил министр.

 

В школах и вузах Казахстана отменили масочный режим

25.03.2022, 20:42 32466
В школах и вузах Казахстана отменили масочный режим
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования: к соблюдению кабинетной системы обучения; к обязательному соблюдению масочного режима", - говорится в документе.

 
Отмечается, что соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
 
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
Ранее сообщалось об отмене масочного режима в помещениях. 
 

Акимату Алматы предоставят дополнительные полномочия в сфере образования

24.03.2022, 10:03 37036
Акимату Алматы предоставят дополнительные полномочия в сфере образования
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Министерством образования и науки Республики Казахстан принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы. Об этом рассказал глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматы хорошо организована работа по развитию дополнительного образования… В целом следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами. Поэтому, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал мегаполиса, министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы", - рассказал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
Он пояснил, что в нормативных актах МОН будут предусмотрены особые условия и компетенции. 
 

Кроме того, организации образования города будут нашими главными инновационными площадками. Со своей стороны руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы", - отметил министр. 

 
Аймагамбетов также рассказал о планах по модернизации объектов дополнительного образования города. Так, помимо полной модернизации действующего Дворца школьников, будут введены в эксплуатацию два современных центра инновационного творчества. 
 
Кроме того, на следующий год запланировано строительство трех домов школьников со сносом старых зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы. 
 

Продолжится работа по реконструкции школьных спортивных площадок. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов", - пообещал министр.

 
Вместе с тем, по его словам, увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа. 
 

Еще один вуз закрывается в Казахстане

11.03.2022, 16:31 62656
Еще один вуз закрывается в Казахстане
Фото: kosstu.edu.kz
КОСТАНАЙ. 11 МАРТА - Закрывается Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. Это послужило причиной для проведения внеплановой проверки в вузе. В итоге комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных", - сообщили в МОН.

 
Как сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Маншук Абдикарим, жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году.
 

Наша главная задача - повысить качество образования и подготовки кадров в стране. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим специалистов, знания и квалификации которых не будут соответствовать запросам работодателей. Разумеется, проверки и лишение лицензий - это непопулярная мера для тех, кто ставит во главу угла не предоставление качественных знаний, а только получение прибыли. При этом после первой проверки министерство предоставляет администрациям вузов время для устранения нарушений, однако зачастую они не спешат это делать, предпочитая тратить время на судебные разбирательства. Разумеется, это значительно оттягивает время закрытия вуза и позволяет получать доход в виде оплаты со стороны студентов", - сказала Маншук Абдикарим.

 
Отмечается, что результаты проверок были обжалованы университетом, однако постановлениями судов первой и второй инстанции все административные акты комитета по итогам проверок оставлены в силе, жалобы университета - без удовлетворения. Теперь предстоит рассмотрение в Верховном суде.
 

Вместе с тем постановлением комитета университет уже лишен генеральной лицензии. Данное решение также обжаловано вузом в судебном порядке", - добавили в МОН.


Ранее сообщалось, что три казахстанских вуза закрыли по решению суда.
 

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