Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Совещание правительства по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики прошло сегодня в Нур-Султане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан" включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов. Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям: нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство", - сообщается на сайте главы правительства.

В настоящее время в республике зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 - в отрасли нефти и газа, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT и т.д.).

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители госорганов и ассоциаций работодателей.

В 2022 году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200. Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%. Вместе с тем в текущем году 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51", - рассказал Аймагамбетов.

По его словам, шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников.

В 2022 году целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тысяч заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%. Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями.

В то же время на совещании было отмечено, что, несмотря на разработку "Атласа профессий" и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности.

Для масштабного внедрения "Атласа профессий" предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местным исполнительным органам в учреждениях образования", - сообщает сайт премьер-министра.

После выступлений Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях.