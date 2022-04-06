АТЫРАУ. 5 АПРЕЛЯ - Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии из-за многочисленных нарушений, проинформировали в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ведомстве, решение вынес специализированный межрайонный административный суд Атырауской области. Многочисленные нарушения в работе вуза выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.
В вузе не соблюдались типовые правила деятельности организаций образования, требования государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования.
В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ", - отметила руководитель управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.
По ее словам, образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН РК. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом.
Проверка показала, что в Атырауском инженерно-гуманитарном институте также не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база. По ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90 процентов студентов института не смогли набрать пороговые баллы", - добавили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что согласно нормам типовых правил, студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право для продолжения обучения перевестись в другие вузы.