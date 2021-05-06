Бывший вице-министр образования и науки РК назначен президентом Нархоза

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Информация о назначении Мираса Дауленова на должность председателя правления Нархоза размещена на сайте университета.
Напомним, 4 мая постановлением правительства Мирас Дауленов был освобожден от должности вице-министра образования и науки РК. Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, Дауленов освобожден от должности согласно поданному заявлению.
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