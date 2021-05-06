Бывший вице-министр образования и науки РК назначен президентом Нархоза

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АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Решением совета директоров НАО "Университет "Нархоз" в должности президента - председателя правления университета утверждён Дауленов Мирас, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о назначении Мираса Дауленова на должность председателя правления Нархоза размещена на сайте университета.

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