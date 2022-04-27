Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ

Фото: aktobetimes.kz
Новые правила в прямом эфире в Facebook разъяснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. По ее словам, как и прежде, выпускникам необходимо для получения аттестата сдать пять экзаменов, но для подтверждения "Алтын белгi" один из них - по математике нужно пройти на базе НИШ.
Это не новый предмет и не новые задания, это та же математика, которая сдается как в своей школе, так и в НИШ. Разница в том, что если выпускник претендует на получение знака "Алтын белгi", то он обязан этот предмет сдать на базе НИШ, где будет обеспечено внешнее оценивание его учебных достижений", - сказала вице-министр.
При этом она отметила, что отличники могут сдать экзамен по математике и в своей школе, если не хотят претендовать на аттестат особого образца. В этом случае они получат аттестат с отличием.
По данным МОН, в этом году школу заканчивают более 170 тысяч 11-классников, из них на знак "Алтын белгi" претендуют более 7,5 тысячи. На начало этого учебного года претендентов было значительно больше - более 12,5 тысячи.
Ранее сообщалось, что бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане.