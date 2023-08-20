До сих пор не все школы соответствуют требованиям безопасности - премьер-министр

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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос подготовки регионов к новому учебному году рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об обеспечении безопасности на объектах образования рассказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.





Органами внутренних дел в плановом порядке проверены 5620 учреждений на оснащенность системой безопасности. По результатам выявлены нарушения на 2900 объектах", - сказал Марат Кожаев.





Он отметил, что нарушения касаются несоответствия стандартам видеонаблюдения, отсутствия тревожных кнопок, турникетов, лицензированной охраны.





Глава правительства подчеркнул, что недопустимо безответственное отношение к обеспечению безопасности объектов образования.





До сих пор не все объекты соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать", - сказал он.





Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в рамках обеспечения безопасности детей проведена следующая работа. 3103 школы подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, 2075 школ охвачены услугами лицензированных охранных агентств (рост в 1,8 раза с начала года), тревожные кнопки установлены в 3327 школах (рост в 1,9 раза). Работа в данных направлениях продолжается.





С 1 сентября в 7,7 тысячи организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, в числе которых 364 тысячи - первоклассники. Во исполнение поручения главы государства с этого года 1,4 млн учеников начальных классов (1-4) будут обеспечены бесплатным питанием.





К 1 сентября в республике откроют двери 52 новые школы на 65,6 тысячи мест, а до конца года - еще 102 школы на 66,4 тысячи мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Кроме того, в целях создания комфортной среды в 260 школах проводится капитальный ремонт.





В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 школ.





Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов", - указал Алихан Смаилов.





По его словам, в 180 школах завершается капитальный ремонт, но и здесь имеются риски несвоевременного окончания работ. Только в Акмолинской области таких школ порядка 7, еще по 2 в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. По нормам все строительные работы должны быть закончены за 2 недели до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения", - отметил премьер-министр.





Он также добавил, что до сих пор не вынесены котельные из зданий 54 школ. Есть вопросы и по модернизации школ.





Считается, что ее прошли 948 школ, однако только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии и физики. Но этого мало. Акиматам регионов совместно с Минпросвещения нужно обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода для отчета", - сказал Алихан Смаилов.





Вместе с тем премьер-министр напомнил, что с 1 сентября абсолютно все учащиеся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием. А это свыше 1,4 млн детей.





В этом году малообеспеченные семьи получат не менее 40 тысяч тенге на одного ребенка для приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Такая помощь будет оказана почти 500 тысячам детей. Для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретено свыше 500 новых автобусов", - отметил Алихан Смаилов.





Наряду с этим глава правительства потребовал обеспечить 100-процентный охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки.





Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села. Акиматам, министерствам просвещения, торговли, индустрии и палате "Атамекен" проработать вопросы обеспечения стабильных приемлемых цен на учебные принадлежности и школьную форму", - сказал он.





В заключение Алихан Смаилов обозначил необходимость завершить работу по обновлению видеокамер, выводу систем видеонаблюдения в центры оперативного управления и обеспечению организаций образования лицензированной охраной.



