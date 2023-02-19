Спецохрану, тревожные кнопки и турникеты введут в казахстанских школах до конца года
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школы в Казахстане хотят обезопасить спецохраной, тревожными кнопками и турникетами, сообщает пресс-служба правительства.
Госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел. Министерству просвещения поручено включить в проект комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава и др. МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
На заседании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, говорилось о том, что во многих школах нет специализированной охраны, а системы видеонаблюдения не соответствуют установленным стандартам.
Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ, в том числе и СШ № 4, истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", - рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
По инциденту, который произошел в школе Петропавловска, Лепеха отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.
Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.
Имеются серьезные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащенности и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года все это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", - сказал Кульгинов.
Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.
Также Министерством просвещения разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности", - отмечается в сообщении.
Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска. В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса.
Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, их состояние стабильное. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны. Он отметил необходимость провести проверку всех учебных заведений.