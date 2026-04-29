Две фирмы с одним учредителем: депутат заявил о лоббизме системы Platonus
Имущественные права на систему Platonus зарегистрированы на физлицо, заявил Базарбек
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В конкурсе на техническое сопровождение системы образовательной платформы Platonus участвуют две фирмы с одним учредителем, заявил в ходе правчаса депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
В конкурсе на техсопровождение системы Platonus участвуют две фирмы - ТОО "Flowport" и ТОО "Platonus". Эти две фирмы - конкуренты между собой. Но учредитель этих фирм одно и то же лицо", - утверждает депутат.
Мажилисмен предположил, что техническая спецификация конкурса могла быть составлена таким образом, чтобы ограничить участие других фирм.
Кто лоббирует систему Platonus? Согласно заключению Высшей аудиторской палаты, единая платформа высшего образования должна была быть безвозмездно передана государству, но она не может быть передана государству, потому что авторские права зарегистрированы на физлицо. В итоге государство фактически теряет имущественные права на систему Platonus", - заявил Бакытжан Базарбек.
В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подтвердил выявленные нарушения.
Действительно, в отчете Высшей аудиторской палаты был выявлен факт, что платформа до конца не была оформлена. Это техническая ошибка (...) Сейчас все имущественные права без исключений переданы министерству. По техническому сопровождению на текущий год уже техническая спецификация изменена", - заверил министр.
Он подчеркнул, что новый конкурс будет проводиться через платформу Министерства финансов.
Напомним, вчера член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин заявил о проблемах в высшем образовании Казахстана.
Для справки:
Platonus - это автоматизированная информационная система для вузов и колледжей, включающая в себя подсистемы администрирования студентов, поддержки учебного процесса и дистанционного обучения, объединенных системой электронного документооборота.
28.04.2026, 09:14 26626
ЕНТ-2026: что нужно знать о проведении тестирования
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился прием заявлений на участие в Едином национальном тестировании (ЕНТ). Тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля, при этом абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.
Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".
В министерстве сообщили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.
Время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в ведомстве.
Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы - 65 баллов, в другие вузы - 50 баллов, по области образования "Педагогические науки" - 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - 75 баллов. При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" - не менее 3 баллов. Отмечается, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.
Как сообщили в Министерстве высшего образования, для обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.
Также в аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.
После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.
Напомним, прием заявление на участие в ЕНТ осуществлялся через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриентам предоставлялась возможность выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток.
27.04.2026, 15:09 37216
Об отличии альтернативного теста для выпускников от традиционного формата ЕНТ рассказали в Миннауки
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2027 года планируют внедрить новый формат вступительного экзамена, который станет альтернативой Единому национальному тестированию. Он будет оценивать не только знания выпускников, но и их личностный потенциал, сообщил в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Все последние наработки в оценке личности, оценке знаний мы концентрируем в этом тесте. Он оценивает не только знания, но и потенциал личности: лидерские качества, ценности, стремление, мотивацию и т.д.", - рассказал министр журналистам.
Он отметил, что преимущество нового формата тестирования в том, что он будет приниматься филиалами зарубежных университетов.
Поэтому у него будет стандарт качества совершенно другой", - сказал Нурбек.
Также глава Миннауки подчеркнул, что альтернативный тест будет внедрен параллельно с действующим форматом ЕНТ со следующего года.
Наравне с традиционным ЕНТ будет возможность дать новый тест", - добавил министр.
Напомним, что с 2027 года в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест AIT (Admission Insight Test). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.
27.04.2026, 13:01 39206
Рост финансирования не привел к повышению качества: аудиторы заявили о проблемах в высшем образовании Дополнено
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на двукратный рост финансирования, система высшего образования Казахстана не показывает сопоставимого роста качества, заявил в ходе правчаса в мажилисе член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин.
Это обусловлено рядом системных проблем. Отрасль развивается без устойчивой и последовательной стратегической логики. За длительный период было принято семь стратегических документов, значительная часть которых прекращала действие досрочно. Вместо повышения требований происходило их смягчение", - цитирует zakon.kz Тлегена Каскина.
По его словам, фактически число вузов в топ-700 сократилось с 9 до 6, а показатель трудоустройства выпускников также был снижен - с 73-75% до 40-41%. При этом, отметил член ВАП, система обеспечения качества остается формальной и слабо ориентированной на реальные компетенции, а также - государственный заказ недостаточно связан с реальным спросом экономики.
Ежегодно вузы выпускают около 20 тысяч IT-специалистов, но по профессии работают только 30%. Это вопрос не только количества грантов, но и качества прогнозирования, программ и связи с работодателями", - цитирует его sputnik.kz.
Кроме того, подчеркнул спикер, аудиторы выявили проблемы в части госзаказа на подготовку кадров.
В 2023-2024 годах через оператора проходило лишь около 40% средств, остальная часть распределялась вне единого контура учета. При этом 67 вузам были выделены 246 грантов при уровне трудоустройства ниже установленного порога 63%", - заявил представитель ВАП.
По его мнению, отсутствует централизованный учет академических кредитов и финансирования по каждому обучающемуся.
Выявлены 33 случая повторного присуждения грантов ранее отчисленным лицам на сумму около 85 млн тенге", - сообщил Тлеген Каскин.
Также за период с 2022 по 2024 годы из вузов были отчислены порядка 24 тысяч студентов, на обучение которых уже израсходовали 19,6 млрд тенге. По 10 тысячам из них в системе отсутствуют сведения о суммах использованных грантов. Помимо этого, обнаружены нарушения и в части выделения мест учащимся в общежитиях.
Дефицит мест в общежитиях на 2024-2025 учебный год составил более 10 тысяч мест, а расхождение между данными министерства и оператора превысило 31 тысячу мест. Обеспеченность жильем ниже прежнего ориентира в 70%: в ЕНУ - 51,7%, в КазНУ - 56,7%. Одновременно в КазНУ и ЕНУ более 133 млн тенге направлены на приобретение автотранспорта для административных нужд", - добавил он.
Дополнено 27.04.2026, 16.30
Тлеген Каскин также рассказал, что аудит выявил нарушения при распределении стипендий "Болашак" на 7,7 млрд тенге.
Программа "Болашак" администрируется с существенными рисками. 340 претендентам на сумму 7,7 млрд тенге стипендии были присуждены в индивидуальном порядке по решению министерства при несоответствии общим критериям отбора. Кроме того, 151 стипендия присуждена сверх утвержденного лимита", - приводит слова представителя ВАП inform.kz.
Напомним, в прошлом году госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств.
21.04.2026, 21:43 65531
В Казахстане в 2027 году появится альтернатива ЕНТ
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о введении в 2027 году нового теста в качестве альтернативы Единого национального тестирования, сообщает МИА "Казинформ".
В этом году никаких изменений не будет, все по заранее объявленному графику. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первый основной ЕНТ и так далее", - сообщил министр изданию.
Со следующего года, по его словам, в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест AIT (Admission Insight Test). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.
Делегация ETS вчера прибыла в Астану для проведения первых встреч с нашими филиалами. Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только один ЕНТ. Поэтому пробный формат будет сохранен. Это важно, поскольку такие тесты хорошо зарекомендовали себя, как инструмент диагностики, позволяющий выявить слабые места. Таким образом, уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста.То есть основное ЕНТ будут сдавать один раз в год, но возможность пробных тестов мы оставляем", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что ЕНТ трансформируют в Казахстане.
17.04.2026, 14:15 91641
ЕНТ трансформируют в Казахстане
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Единое национальное тестирование намерены трансформировать в Казахстане, сообщила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева.
Целесообразно при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и т.д. Сегодня педагог - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников. Начиная со следующего года наряду с результатами ЕНТ при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станет оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента", - заявила она.
Также, по словам министра, особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, которые сегодня разрабатываются совместно с международными экспертами.
Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки", - пояснила Аида Балаева.
Также, по ее мнению, в Казахстане должны отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы.
Практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии", - добавила министр.
Ранее казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая.
02.04.2026, 14:30 163411
Токаеву доложили о запуске индустриального университета с интеграцией ИИ
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о запуске проекта AI-Enabled University - индустриального университета нового типа с интеграцией ИИ в образовательные и производственные процессы, сообщает Акорда.
Также Саясат Нурбек представил меры по созданию экосистемы развития человеческого капитала и запуску сквозной системы управления талантами и отчитался о результатах исследования рынка труда, а также представил прогноз потребности в кадрах до 2030 года.
Кроме того, он озвучил о мерах по расширению доступа к высшему образованию, включая внедрение механизма "Келешек" и новой модели финансирования отрасли. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что осуществляется системный переход к модели развития DeepTech и сложных производств.
Ключевым элементом станет взаимодействие вузов с региональными акиматами, которое позволит выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание промышленных образцов и запуск производств. Продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование научной политики. Особое внимание профильное ведомство уделяет государственной поддержке ученых, включая предоставление грантов, научных стажировок, премий, а также обеспечение жильем молодых ученых", - заявили в Акорде.
Президент Казахстана дал ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования, развитие научных исследований и их коммерциализацию, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструктуры, а также повышение качества филиалов зарубежных университетов.
Ранее сообщалось, что Казахстан бьет рекорды по числу иностранных студентов.
31.03.2026, 09:58 179186
В Казахстане изменили сроки приема документов в первый класс
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения приняло решение перенести дату начала кампании по приему детей в 1-й класс с 1 апреля на 27 мая. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
В этом году прием документов начнется в среду, 27 мая, и продлится до 31 августа. В настоящее время база проходит многократное тестирование; для родителей созданы максимально комфортные условия, о которых мы расскажем дополнительно", - написала министр.
Отмечается, что данное изменение внесено в целях эффективной и качественной организации приема документов, а также для того, чтобы не создавать препятствий учебному процессу.
Как сообщалось ранее, в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ.
23.03.2026, 20:20 131946
Почему поколение Z выбирает реальный опыт вместо теории
Классическая модель "школа - университет - работа" постепенно теряет статус единственного сценария. Все больше молодых людей поколения зумеров в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане задаются вопросом: "Оправдано ли тратить 5 лет на обучение без четкой гарантии трудоустройства?".
На фоне экономических изменений и ускорения рынка труда этот вопрос становится не теоретическим, а вполне практическим. По данным международных исследований, доля молодых людей, сомневающихся в ценности высшего образования, растет, и наша страна не является исключением. Молодежь все чаще рассматривает альтернативные пути развития, где результат можно получить быстрее.
МИНУС ИНТЕРЕС" К УЧЕБЕ
Один из ключевых факторов - отсутствие прямой связи между дипломом и трудоустройством. Выпускники часто сталкиваются с парадоксом: чтобы получить работу, нужен опыт, но получить опыт без работы невозможно, и в результате диплом перестает восприниматься как надежный билет в профессию.
Дополнительно ситуацию усугубляет разрыв между теорией и реальностью: многие образовательные программы не успевают за изменениями на рынке, технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные планы, и знания частично устаревают уже к моменту выпуска.
Серьезную роль играет и финансовый фактор. Платное обучение становится нагрузкой для семей, а студент на протяжении нескольких лет не имеет стабильного дохода, что делает образование инвестициями с неопределенным результатом.
На этом фоне усиливается влияние социальных сетей и цифровых платформ, где молодые люди видят примеры ровесников, зарабатывающих через блогинг, фриланс или онлайн-бизнес. Возможность начать зарабатывать без диплома снижает мотивацию к долгому обучению.
ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД ПОКОЛЕНИЕ Z
Несмотря на быстрорастущие запросы зумеров, есть места, где успели адаптироваться к новым форматам. В России 3 года работает международная программа трудоустройства "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех" для молодых людей. Там участницы и участники с первых месяцев работают, получают доход и осваивают профессию в реальных условиях производства.
Направлений всего 7 - кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные и монтажные работы, логистика, оператор производства, автотранспортный цех. Молодежь осваивают новые компетенции, двигаются по карьерной траектории, прокачиваются в общении и пробуют себя в роли управленцев.
Я научилась общаться с людьми, несмотря на их возраст, и работать в команде. Так как у меня до этого были проблемы с этим, я научилась открываться и работать с людьми. Если можно так сказать, сегодня я являюсь наставником для некоторых девочек, помогаю им, показываю, как работать и что делать", - сообщила участница программы Аймира, которая приехала в Россию из Кыргызстана и работает поваром по направлению кейтеринг.
Отмечается, что программа также делает ставку на интеграцию через среду и культуру. Для юношей и девушек проводят спортивные игры, конкурсы, организуют поездки по историческим местам Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Для них программа на два года становится частью жизни.
После окончания "Алабуга Старт" молодые люди получают сертификаты о профессии. Далее каждый решает для себя - остаться работать в России или вернуться с накопленными знаниями домой.
Для парней в особой экономической зоне "Алабуга" работает другая программа - "Алабуга Политех". Это колледж будущего, где парни с первого курса получают инженерные и технические специальности прямо на заводах-резидентах ОЭЗ.
Система дуального образования построена так: половину дня студенты проводят за теорией, половину - работают с промышленным оборудованием под руководством опытных наставников. Среди направлений промышленная робототехника, микроэлектроника, BIM-проектирование, биотехнологии, программирование на Python.
РИСКИ ОТКАЗА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
Отказ от классического образования несет риски. Прежде всего - отсутствие фундаментальных знаний, необходимых в профессиях с глубокой теоретической базой. В медицине, инженерии или на госслужбе карьерный рост без диплома может быть ограничен.
Есть и другой риск: выбор быстрых, но нестабильных путей. Доходы в цифровой среде способны быть высокими, но не всегда оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Так что вопрос образования становится стратегическим.
Сегодня перед молодыми людьми стоит не дилемма "учиться или не учиться", а выбор формата обучения. Универсального ответа нет: для одних университет дает системные знания и долгосрочные перспективы, для других эффективнее быстрый старт через практику.
И для многих попробовать себя в реальном деле намного ценнее, чем получить красный диплом. Поэтому для молодых девушек и парней и появляются программы по типу "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех".
Ключевое в любой траектории - осознанный выбор, основанный на понимании рынка и собственных целях, а не на стереотипах или давлении извне.
Автор: журналист Разия Мазенко, Казань
Для справки:
К поколению Z обычно относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это первое поколение, выросшее в условиях цифровой среды, которое отличается доступом к информации, высокой адаптивностью и стремлением к быстрому результату.
